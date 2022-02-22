Серхио АГУЭРО: «Я хочу играть в футбол, но мне страшно»

Звездный форвард – о своем здоровье

  • 22.02.2022 16:04
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Серхио АГУЭРО: «Я хочу играть в футбол, но мне страшно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем, рассказал о своем состоянии на данный момент:

«Если у меня учащается сердцебиение, то врачи об этом знают. У меня вставлен чип в грудь. На днях я бегал по беговой дорожке, играл в футбол и теннис для себя, после чего я начинал задыхаться.

Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли когда-нибудь снова играть. Я хочу, но мне страшно»

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