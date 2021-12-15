ОФИЦИАЛЬНО. Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Аргентинский нападающий «Барселоны» принял сложное решение

  • 15.12.2021 13:57
  • 816 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

33-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста.

Причиной стали проблемы с сердцем. Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо: он почувствовал боли в груди и был заменен.

«Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент», - сказал Агуэро на пресс-конференции.

Напомним, Агуэро минувшим летом перебрался в «Барселону» из английского «Манчестер Сити». Он успел сыграть за «сине-гранатовых» только пять матчей, при этом Серхио всего один раз провел на поле все 90 минут.

Во время выступления в Англии аргентинец стал пятикратным чемпионом страны, он лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» (275 голов).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaly78
    vitaly78, 15.12.2021 14:11
    +1
    Здоровье важнее!!!
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 15.12.2021 14:10
    +1
    Легенда!! Хороший был футболист...
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    Николай Власов
    Николай Власов, 15.12.2021 14:26
    0
    КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ
    Ссылка
    xerx
    xerx, 15.12.2021 14:21
    0
    King Kun Live!
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 15.12.2021 14:17
    0
    Здоров'я!!! Класний футболіст!!!
    P.s. Скільки пройшло після вакцинації? Чи не від вакцини?
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