ОФИЦИАЛЬНО. Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

33-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста.
Причиной стали проблемы с сердцем. Агуэро в одном из ноябрьских матчей Ла Лиги стало плохо: он почувствовал боли в груди и был заменен.
«Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент», - сказал Агуэро на пресс-конференции.
Напомним, Агуэро минувшим летом перебрался в «Барселону» из английского «Манчестер Сити». Он успел сыграть за «сине-гранатовых» только пять матчей, при этом Серхио всего один раз провел на поле все 90 минут.
Во время выступления в Англии аргентинец стал пятикратным чемпионом страны, он лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» (275 голов).
Источник — Sport.ua
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