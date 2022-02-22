Бывший хавбек Шахтера близок к переходу в Сеару

Дентиньо продолжит карьеру на родине

  • 22.02.2022 09:03
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Бывший хавбек Шахтера близок к переходу в Сеару
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дентиньо

33-летний универсальный полузащитник Дентиньо, который в конце минувшего года покинул «Шахтер» после истечения срока действия контракта, близок к тому, чтобы обрести новое место работы.

По информации Diário do Nordeste, на финальной стадии переговорного процесса с Дентиньо ныне пребывает «Сеара» - клуб бразильской Серии А.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие часы. Сам Дентиньо накануне опубликовал загадочный пост в соцсети, который, вероятно, дает понять, что он готовится отпраздновать подписание контракта с новым клубом.

Ранее сообщалось, что Дентиньо вел переговоры с турецким «Газиантепом» после того, как у него сорвался вариант с «Сан-Паулу».

Источник — Diário do Nordeste

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