Сан-Паулу отказался от подписания экс-игрока Шахтера

Клуб больше не заинтересован в Дентиньо

  • 29.12.2021 10:50
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Сан-Паулу отказался от подписания экс-игрока Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Сан-Паулу» больше не заинтересован в подписании экс-игрока «Шахтера» Дентиньо. Ранее «Сан-Паулу» входил в число 5 бразильских клубов, которые претендуют на хавбека.

«Сан-Паулу» сначала запросил информацию у агента Дентиньо по поводу возможного подписания контракта. Однако позже сам клуб отказался от идеи подписать 32-летнего игрока.

Напомним, в ноябре у Дентиньо закончился контракт с «Шахтером», и с тех пор футболист имеет статус свободного агента. «Сан-Паулу» завершил чемпионат Бразилии на 13-м месте.

Источник — Goal.com

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