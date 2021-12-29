Сан-Паулу отказался от подписания экс-игрока Шахтера

«Сан-Паулу» больше не заинтересован в подписании экс-игрока «Шахтера» Дентиньо. Ранее «Сан-Паулу» входил в число 5 бразильских клубов, которые претендуют на хавбека.

«Сан-Паулу» сначала запросил информацию у агента Дентиньо по поводу возможного подписания контракта. Однако позже сам клуб отказался от идеи подписать 32-летнего игрока.

Напомним, в ноябре у Дентиньо закончился контракт с «Шахтером», и с тех пор футболист имеет статус свободного агента. «Сан-Паулу» завершил чемпионат Бразилии на 13-м месте.