Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Не собираемся останавливаться на 1/8 финала»

Наставник «Ювентуса» - о матче против «Вильярреала»

  • 21.02.2022 18:03
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Не собираемся останавливаться на 1/8 финала»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (22 февраля):

«Мы не собираемся останавливаться на 1/8 финала. Наша цель — пройти как можно дальше. Шансы? Любой матч начинается при счете 0:0, поэтому шансы такие же, как и у Вильярреала.

У соперников очень хороший состав и опытный тренер, нам нужно уделить внимание каждой детале. Стоит подойти к поединку крайне скрупулезно и тогда мы сможем достичь успеха. «Ювентус» очень вырос за последние месяцы и завтра я ожидаю хорошую игру».

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности