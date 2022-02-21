Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Не собираемся останавливаться на 1/8 финала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (22 февраля):

«Мы не собираемся останавливаться на 1/8 финала. Наша цель — пройти как можно дальше. Шансы? Любой матч начинается при счете 0:0, поэтому шансы такие же, как и у Вильярреала.

У соперников очень хороший состав и опытный тренер, нам нужно уделить внимание каждой детале. Стоит подойти к поединку крайне скрупулезно и тогда мы сможем достичь успеха. «Ювентус» очень вырос за последние месяцы и завтра я ожидаю хорошую игру».