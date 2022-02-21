Мирослав СТУПАР: «Гол Малиновского нужно было засчитывать»

В поединке 26-го тура чемпионата Италии 28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Mалиновский забил гол в ворота «Фиорентины», который арбитр не засчитан из-за офсайда у партнера украинца. Экс-арбитр ФИФА Mирослав Ступар поделился мнением об этом игровом эпизоде.

«На мой взгляд, гол украинца нужно было засчитывать. Согласен, при атакующих действиях «Аталанты» ее футболист Хатебур формально находился в положении «вне игры», однако о какой-то активной фазе не может быть речи. Ведь он не касался мяча, никому не мешал. Поэтому лайнсмен поспешил, зафиксировав офсайд. Понятно недовольство таким решением главного тренера «Аталанты» Гасперини, поскольку гол был забит без нарушения правил», — считает Ступар.

В текущем сезоне Малиновский в составе «Аталанты» провел 21 матч в Серии А, где забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.