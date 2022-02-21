Рейтинг WTA. Новые рекорды Снигур и Бадосы, прогресс Ястремской

Элина Свитолина сохранила 15-ю позицию

  • 21.02.2022 12:40
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Рейтинг WTA. Новые рекорды Снигур и Бадосы, прогресс Ястремской
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

На прошлой неделе у женщин состоялся турнир WTA 500 в Дубае. Титул достался латвийке Алене Остапенко, которая поднялась сразу на восемь строчек и теперь занимает 13-ю позицию в мировой классификации.
 
В первой десятке состоялось несколько перестановок. Паула Бадоса обновила личное достижение и теперь четвертая, Мария Саккари повторила свой рекорд, поднявшись на шестую строчку.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила 15-ю позицию, Марта Костюк выпала из топ-50, а Ангелина Калинина снова стала второй ракеткой Украины. Даяна Ястремская улучшила свое положение на 26 мест в рейтинге, Дарья Снигур снова обновила личный рекорд. Катарина Завацкая переместилась в третью сотню.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке произошло одно большое изменение  – Остапенко ворвалась в первую восьмерку. Украинки пока что на поездку на WTA Finals не претендуют, но три наших соотечественницы находятся в топ-50.
 
Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

Источник — Sport.ua

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