Рейтинг WTA. Новые рекорды Снигур и Бадосы, прогресс Ястремской

На прошлой неделе у женщин состоялся турнир WTA 500 в Дубае. Титул достался латвийке Алене Остапенко, которая поднялась сразу на восемь строчек и теперь занимает 13-ю позицию в мировой классификации.



В первой десятке состоялось несколько перестановок. Паула Бадоса обновила личное достижение и теперь четвертая, Мария Саккари повторила свой рекорд, поднявшись на шестую строчку.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина сохранила 15-ю позицию, Марта Костюк выпала из топ-50, а Ангелина Калинина снова стала второй ракеткой Украины. Даяна Ястремская улучшила свое положение на 26 мест в рейтинге, Дарья Снигур снова обновила личный рекорд. Катарина Завацкая переместилась в третью сотню.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке произошло одно большое изменение – Остапенко ворвалась в первую восьмерку. Украинки пока что на поездку на WTA Finals не претендуют, но три наших соотечественницы находятся в топ-50.



Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA