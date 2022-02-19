Остапенко уверенно обыграла Кудерметову, завоевав титул в Дубае

В субботу состоялась финальная встреча на турнире WTA 500 в Дубае.
В матче за титул Алена Остапенко из Латвии (№21 WTA) обыграла Веронику Кудерметову из России (№31 WTA).
Дубай. Финал
Алена Остапенко (Латвия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:0, 6:4
Для Остапенко это пятый титул в карьере, в прошлом году она выигрывала соревнования аналогичной категории в Истборне. С понедельник Остапенко вернется в топ-15 мирового рейтинга, опередив в том числе и Элину Свитолину.
Кудерметова сыграла четвертый матч за титул, проиграв три из них. Россиянка улучшит личный рекорд, поднявшись на 25-ю строчку мировой классификации.
Чуть позже девушки сразятся еще и в парном финале на этих соревнованиях.
Cementing the win ✍️@JelenaOstapenk8 | #DDFTennis pic.twitter.com/282rxXVRpv— wta (@WTA) February 19, 2022
Источник — Sport.ua
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