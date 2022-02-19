Остапенко уверенно обыграла Кудерметову, завоевав титул в Дубае

Латвийская теннисистка выиграла финальный матч в одиночном разряде

  • 19.02.2022 18:13
  • 510 просмотров
  • 4 комментария
Остапенко уверенно обыграла Кудерметову, завоевав титул в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

В субботу состоялась финальная встреча на турнире WTA 500 в Дубае.
 
В матче за титул Алена Остапенко из Латвии (№21 WTA) обыграла Веронику Кудерметову из России (№31 WTA). 
 
Дубай. Финал
Алена Остапенко (Латвия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:0, 6:4
 
Для Остапенко это пятый титул в карьере, в прошлом году она выигрывала соревнования аналогичной категории в Истборне. С понедельник Остапенко вернется в топ-15 мирового рейтинга, опередив в том числе и Элину Свитолину.
 
Кудерметова сыграла четвертый матч за титул, проиграв три из них. Россиянка улучшит личный рекорд, поднявшись на 25-ю строчку мировой классификации.
 
Чуть позже девушки сразятся еще и в парном финале на этих соревнованиях.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад, 19.02.2022 18:21
    +3
    сподиваюсь Геля Калініна дивилась і зробила висновкі по грі Кудерьм...
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    Sashamar, 19.02.2022 18:18
    +3
    Альонку з другою п'ятихаткою! 
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    online
    Игорь Келбас, 19.02.2022 18:17
    +3
    " Баранку" на закуску привезла.. .
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    online
    Alehandro, 19.02.2022 18:24
    +2
    Ждём повтора и в парах!
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