Остапенко уверенно обыграла Кудерметову, завоевав титул в Дубае

В субботу состоялась финальная встреча на турнире WTA 500 в Дубае.



В матче за титул Алена Остапенко из Латвии (№21 WTA) обыграла Веронику Кудерметову из России (№31 WTA).



Дубай. Финал

Алена Остапенко (Латвия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:0, 6:4



Для Остапенко это пятый титул в карьере, в прошлом году она выигрывала соревнования аналогичной категории в Истборне. С понедельник Остапенко вернется в топ-15 мирового рейтинга, опередив в том числе и Элину Свитолину.



Кудерметова сыграла четвертый матч за титул, проиграв три из них. Россиянка улучшит личный рекорд, поднявшись на 25-ю строчку мировой классификации.



Чуть позже девушки сразятся еще и в парном финале на этих соревнованиях.