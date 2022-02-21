Симоне ИНДЗАГИ: «Я очень зол из-за такого отношения игроков»

Наставник «Интера» – о поражении от «Сассуоло»

  • 21.02.2022 10:59
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Симоне ИНДЗАГИ: «Я очень зол из-за такого отношения игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал домашнее поражение от «Сассуоло» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Я очень зол из-за такого отношения игроков. Ведь у нас было три дня после игры против «Ливерпуля» (0:2), и мы говорили о том, что «Сассуоло» в гостях победил «Милан» и «Ювентус», что они играют в отличный футбол, и мы должны соблюдать осторожность.

Во втором тайме мы перепробовали все, создали очень много моментов, но нам не повезло. Но факт остается фактом – подход к делу должен быть другим. «Сассуоло» – очень техничная команда, они были свежее и показали это на поле.

Мы проанализируем ситуацию. Знаем, что впереди еще 13 матчей. Мы все думаем о них и хотим двигаться вперед. Но команда, которая хочет выиграть Скудетто, не может таким образом подходить к матчам, как это сделали мы сегодня»,- сказал Индзаги

Источник — Football-Italia

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