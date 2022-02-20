Неожиданное поражение. Сассуоло всухую обыграл Интер на выезде

В поединке 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» на выезде обыграл «Интер» со счетом 2:0. В трех последних поединках Серии А миланский клуб набрал всего одно очко.
«Венеция» дома сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1.
«Интер» — «Сассуоло» — 0:2
Голы: Распадори, 8, Скамакка, 26
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич (Д`Амброзио, 78), Чалханоглу (Видаль, 78), Гальярдини (Джеко, 46), Барелла, Санчес, Мартинес.
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан (Руан, 46), Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71), Траоре (Харруи, 78), Берарди (Пелузо, 89), Скамакка (Дефрель, 70), Распадори.
Предупреждения: Распадори (49), Мюльдюр (59), Д`Амброзио (86).
«Венеция» — «Дженоа» — 1:1
Голы: Анри, 13 — Экубан, 29
«Венеция»: Ромеро, Кальдара, Чеккарони, Свобода, Хапс, Чрнигой (Эбуэхи, 46; Улльманн, 75), Нани (Юнсен, 64), Кюизанс (Тессманн, 75), Ампаду, Араму, Анри (Нсаме, 84).
«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Максимович, Васкес (Эстигор, 46), Камбьязо, Бадель, Стураро (Портанова, 61), Гудмундссон (Мелегони, 88), Ровелла (Йебоа, 61), Дестро (Гальдамес, 74), Экубан.
Предупреждения: Васкес (23), Кальдара (45), Стураро (48), Ампаду (89).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.