26-й тур
Венеция
1 : 1
Дженоа
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Неожиданное поражение. Сассуоло всухую обыграл Интер на выезде

«Венеция» и «Дженоа» разошлись миром

  • 20.02.2022 21:03
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Неожиданное поражение. Сассуоло всухую обыграл Интер на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» на выезде обыграл «Интер» со счетом 2:0. В трех последних поединках Серии А миланский клуб набрал всего одно очко.

«Венеция» дома сыграла вничью с «Дженоа» — 1:1.

«Интер» — «Сассуоло» — 0:2
Голы: Распадори, 8, Скамакка, 26

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич (Д`Амброзио, 78), Чалханоглу (Видаль, 78), Гальярдини (Джеко, 46), Барелла, Санчес, Мартинес.
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Айхан (Руан, 46), Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71), Траоре (Харруи, 78), Берарди (Пелузо, 89), Скамакка (Дефрель, 70), Распадори.
Предупреждения: Распадори (49), Мюльдюр (59), Д`Амброзио (86).

«Венеция» — «Дженоа» — 1:1
Голы: Анри, 13 — Экубан, 29

«Венеция»: Ромеро, Кальдара, Чеккарони, Свобода, Хапс, Чрнигой (Эбуэхи, 46; Улльманн, 75), Нани (Юнсен, 64), Кюизанс (Тессманн, 75), Ампаду, Араму, Анри (Нсаме, 84).
«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Максимович, Васкес (Эстигор, 46), Камбьязо, Бадель, Стураро (Портанова, 61), Гудмундссон (Мелегони, 88), Ровелла (Йебоа, 61), Дестро (Гальдамес, 74), Экубан.
Предупреждения: Васкес (23), Кальдара (45), Стураро (48), Ампаду (89).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Ёкарный Бабай, 20.02.2022 21:16
    -2
    Еврокубки тяжело дались итальянским командам
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