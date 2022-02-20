Интер Милан

В поединке 26-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома проиграл «Сассуоло» со счетом 0:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Сассуоло» — 0:2
Голы: Распадори, 8, Скамакка, 26
События матча
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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