Источник: Родригеш останется в Труа до летнего межсезонья

26-летний форвард из Люксембурга Жерсон Родригеш, контракт которого принадлежит «Динамо», останется в аренде в французском «Труа» до летнего межсезонья.

Об этом проинформировал ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, ссылаясь на разговор с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

Родригеш сыграл 12 матчей и забил 1 гол в Лиге 1. Ранее «Труа» сообщил об уходе Жерсона из клуба, однако футболист опроверг эту информацию.