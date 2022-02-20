Источник: Родригеш останется в Труа до летнего межсезонья

Ранее «Труа» сообщил об уходе Жерсона, однако игрок опроверг эту информацию

  • 20.02.2022 22:15
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Источник: Родригеш останется в Труа до летнего межсезонья
© ФК Труа. Жерсон Родригеш

26-летний форвард из Люксембурга Жерсон Родригеш, контракт которого принадлежит «Динамо», останется в аренде в французском «Труа» до летнего межсезонья. 

Об этом проинформировал ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, ссылаясь на разговор с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

Родригеш сыграл 12 матчей и забил 1 гол в Лиге 1. Ранее «Труа» сообщил об уходе Жерсона из клуба, однако футболист опроверг эту информацию.

Источник — ТаТоТаке

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