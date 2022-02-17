Жерсон РОДРИГЕШ: «Меня отстранили в Труа? Это неправда»

Люксембургский полузащитник Жерсон Родригеш прокомментировал информацию о том, «Труа» разорвал с ним соглашение. Напомним, французский клуб арендовал футболиста у «Динамо».
– Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.
– Это правда, что вас отстранили от первой команды?
– Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.
– К чему тогда это сообщение на сайте «Труа»?
– Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет.
В составе «Труа» Родригеш успел сыграть 12 матчей в Лиге 1 (гол и ассист).
Источник — FanDay
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