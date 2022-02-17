Жерсон РОДРИГЕШ: «Меня отстранили в Труа? Это неправда»

Форвард прокомментировал информацию об отчислении из «Труа»

  • 17.02.2022 13:31
  • 601 просмотр
  • 3 комментария
Жерсон РОДРИГЕШ: «Меня отстранили в Труа? Это неправда»
© ФК Труа. Жерсон Родригеш

Люксембургский полузащитник Жерсон Родригеш прокомментировал информацию о том, «Труа» разорвал с ним соглашение. Напомним, французский клуб арендовал футболиста у «Динамо».

– Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.

– Это правда, что вас отстранили от первой команды?
– Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.

– К чему тогда это сообщение на сайте «Труа»?
– Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет.

В составе «Труа» Родригеш успел сыграть 12 матчей в Лиге 1 (гол и ассист).

Источник — FanDay

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Cartman, 17.02.2022 13:35
    0
    Это не правда , я сам ушел
    Ссылка
    online
    Alexsandr B, 17.02.2022 13:35
    0
    Ещё и врёт
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    Eugenij.medveduk, 17.02.2022 13:39
    -4
    Только Полесье,только победа!
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