Жерсон РОДРИГЕШ: «Меня отстранили в Труа? Это неправда»

Люксембургский полузащитник Жерсон Родригеш прокомментировал информацию о том, «Труа» разорвал с ним соглашение. Напомним, французский клуб арендовал футболиста у «Динамо».

– Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.

– Это правда, что вас отстранили от первой команды?

– Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.

– К чему тогда это сообщение на сайте «Труа»?

– Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет.

В составе «Труа» Родригеш успел сыграть 12 матчей в Лиге 1 (гол и ассист).