Что он натворил? Труа выгнал из команды вингера Динамо Жерсона

Французский клуб «Труа» на официальном сайте сообщил о том, что разорвал арендный договор вингера Жерсона Родригеша, чей контракт принадлежит «Динамо».

Руководство говорит о «мерах предосторожности», но причины обещает назвать позже.

Вероятно, Жерсону придется искать себе новую команду. При этом осенью «Труа» взял игрока в аренду с обязательным правом выкупа. Пока нет информации, как клуб собирается решить этот вопрос с Динамо.

Сообщалось, что тренеру команды не нравится образ жизни футболиста. С этим у Жерсона были проблемы и в Киеве.

В составе «Труа» Родригеш успел сыграть 12 матчей в Лиге 1 (гол и ассист).