Что он натворил? Труа выгнал из команды вингера Динамо Жерсона

Игрок будет вынужден искать себе новую команду

  • 16.02.2022 20:46
  • 2718 просмотров
  • 2 комментария
Что он натворил? Труа выгнал из команды вингера Динамо Жерсона
© lequipe

Французский клуб «Труа» на официальном сайте сообщил о том, что разорвал арендный договор вингера Жерсона Родригеша, чей контракт принадлежит «Динамо».

Руководство говорит о «мерах предосторожности», но причины обещает назвать позже.

Вероятно, Жерсону придется искать себе новую команду. При этом осенью «Труа» взял игрока в аренду с обязательным правом выкупа. Пока нет информации, как клуб собирается решить этот вопрос с Динамо.

Сообщалось, что тренеру команды не нравится образ жизни футболиста. С этим у Жерсона были проблемы и в Киеве.

В составе «Труа» Родригеш успел сыграть 12 матчей в Лиге 1 (гол и ассист).

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(23 голоса)

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Комментарии
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    BekXan, 16.02.2022 21:04
    0
    С его характером говорят якє воно кончене
    Ссылка
    online
    Pavel_i_CO, 16.02.2022 21:00
    0
    Ты расист?
    Ссылка
    online
    Pavel_i_CO, 16.02.2022 21:00
    0
    Ты расист?
    Ссылка
    Face Control, 16.02.2022 21:00
    -3
    Ох уж эти автобусники.
    Ссылка
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