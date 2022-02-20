Клуб Первой лиги просматривает форварда Шальке

Форвард «Шальке» Игаль Брук находится в лагере клуба Первой лиги «Альянс» Липовая Долина и проходит просмотр на сборах команды в Турции.

20-летний нападающий недавно был на просмотре в клубах «Верес» Ровно и «Подолье» Хмельницкий, но контракт подписан не был.

Ранее Игаль Брук заявил, что хочет выступать за сборную Украины. Он находился в «Шальке» с 2020 по 2021 год.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 тысяч евро.

Первый спарринг в Турции «Альянс» проведет 22 февраля против одной из команд второго дивизиона чемпионата Дании.