Клуб Первой лиги просматривает форварда Шальке

Игаль Брук находится в расположении команды «Альянс» Липовая Долина

  • 20.02.2022 19:30
  • 963 просмотра
  • 3 комментария
Клуб Первой лиги просматривает форварда Шальке
© ФК Шальке. Игаль Брук

Форвард «Шальке» Игаль Брук находится в лагере клуба Первой лиги «Альянс» Липовая Долина и проходит просмотр на сборах команды в Турции.

20-летний нападающий недавно был на просмотре в клубах «Верес» Ровно и «Подолье» Хмельницкий, но контракт подписан не был. 

Ранее Игаль Брук заявил, что хочет выступать за сборную Украины. Он находился в «Шальке» с 2020 по 2021 год.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 тысяч евро.

Первый спарринг в Турции «Альянс» проведет 22 февраля против одной из команд второго дивизиона чемпионата Дании.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal, 20.02.2022 19:45
    +3
    И я хочу выступать за сборную Украины. Возьмите меня в Липовую Долину
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    online
    JohnDoe, 20.02.2022 20:38
    +1
    Ожидание-Ман Сити,Бавария,РЕАЛЬНОСТЬ-ЛИПОВЫЙ АЛЬЯНС
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    online
    Руслан Шевченко, 20.02.2022 20:53
    0
    Vladdal, 20.02.2022 19:45
    И я хочу выступать за сборную Украины. Возьмите меня в Липовую Долину
    И я хочу, у меня даже на сегодня уже есть гражданство Украины. По хорошему их деньги, кого хотят пусть и покупают.
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