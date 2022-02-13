Они не подошли Вирту. Верес решил отказаться от двух футболистов

Молодые игроки Эдвард Кобак и Игаль Брук покинули расположение «Вереса»

  • 13.02.2022 19:55
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Они не подошли Вирту. Верес решил отказаться от двух футболистов
© ФК Верес Ровно. Эдвард Кобак и Игаль Брук

Молодые футболисты Эдвард Кобак и Игаль Брук покинули расположение «Вереса». Оба футболиста несколько недель проходили просмотр в команде УПЛ, но не подошли главному тренеру.

Наставник «Вереса» Юрий Вирт пояснил свое решение так:

«Брать игроков на перспективу и думать: заиграет он или не заиграет – мы решили отказываться от такого подхода. Самое главное – мы подписали трех молодых футболистов. Старшему из которых, Маргаряну – 24 года. Радует, что все они уже готовы играть в стартовом составе и доказывать, что являются полноценными боевыми единицами».

В зимнее межсезонье новичками «Вереса» стали Жирайр Маргарян, Владислав Крейда и Алан Аусси.

Источник — ФК Верес

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