Они не подошли Вирту. Верес решил отказаться от двух футболистов

Молодые футболисты Эдвард Кобак и Игаль Брук покинули расположение «Вереса». Оба футболиста несколько недель проходили просмотр в команде УПЛ, но не подошли главному тренеру.

Наставник «Вереса» Юрий Вирт пояснил свое решение так:

«Брать игроков на перспективу и думать: заиграет он или не заиграет – мы решили отказываться от такого подхода. Самое главное – мы подписали трех молодых футболистов. Старшему из которых, Маргаряну – 24 года. Радует, что все они уже готовы играть в стартовом составе и доказывать, что являются полноценными боевыми единицами».

В зимнее межсезонье новичками «Вереса» стали Жирайр Маргарян, Владислав Крейда и Алан Аусси.