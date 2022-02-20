Реал Мадрид – Алавес – 3:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Алавес» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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