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Реал Мадрид
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Алавес
19.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид - Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Сливочным» нужно реабилитироваться

  • 18.02.2022 11:13
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Реал Мадрид - Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/realmadrid

В субботу, 19 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 25-го тура испанской Примеры, в котором местный «Реал» примет «Алавес». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Хосе Мунуэра Монтера.

«Реал» Мадрид

 

Среди недели мадридцы провели первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ». К этой игре «сливочные» подходят не в лучшем психологическом состоянии и должны реабилитироваться перед руководством и болельщиков. После этого поражения пошли слухи, что в случае вылета из самого престижного клубного турнира Европы, Карло Анчелотти может лишиться поста главного тренера.

Сейчас «Реал» находится в небольшом кризисе. Команда выиграла лишь один матч из последних пяти во всех турнирах. Несмотря на это, «Королевский клуб» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая вторую «Севилью» на четыре балла. Из Кубка Испании команда из Мадрида вылетела, проиграв «Атлетику», поэтому остается лишь борьба в чемпионате и Лиге чемпионов.

Лазарет «Реала» опустел, поэтому Карло Анчелотти сможет рассчитывать на всех футболистов в этом поединке.

«Алавес»

 

Баски в этом сезоне борются за выживание. На данный момент «славные» имеют в своем активе 20 очков и занимают лишь 18-е место в турнирной таблице. Отставание от спасительного места составляет всего четыре балла, поэтому вся борьба еще впереди, но для того, чтобы спокойно себя чувствовать в дальнейшем, нужно набирать очки уже сейчас.

В последней игре «Алавес» оказался сильнее «Валенсии», а вот до этого не мог выиграть на протяжении десяти матчей во всех турнирах. В итоге команда из Витории-Гастейс вылетела и из Кубка Испании, уступив скромному «Линаресу». Конечно, главной задачей «славных» является сохранение прописки в элите.

Не выйдут на поле в этом поединке Ксимо Наварро и Хесус Овоно. Они травмированы. Остальные футболисты находятся в строю.

История встреч

 

39 матчей, 31 победа «Реала», 5 викторий «Алавеса» и 3 ничейных результата – такой актив команд в очных противостояниях. Разница мячей 104-30 в пользу мадридцев.

В матче первого круга «Реал» на выезде добыл уверенную победу, отправив в ворота соперника четыре мяча, а в свои пропустив лишь один.

Ориентировочные составы

«Реал» Мадрид: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

«Алавес»: Пачеко, Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Пинья, Лум, Риоха, Джейсон, Эскаланте, Хоселу.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.24 по линии Parimatch.

19 февраля, суббота

«Реал» Мадрид – «Алавес»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция - Megogo
Прогноз Sport.ua — 3:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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