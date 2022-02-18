В субботу, 19 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 25-го тура испанской Примеры, в котором местный «Реал» примет «Алавес». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Хосе Мунуэра Монтера.
«Реал» Мадрид
Среди недели мадридцы провели первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ». К этой игре «сливочные» подходят не в лучшем психологическом состоянии и должны реабилитироваться перед руководством и болельщиков. После этого поражения пошли слухи, что в случае вылета из самого престижного клубного турнира Европы, Карло Анчелотти может лишиться поста главного тренера.
Сейчас «Реал» находится в небольшом кризисе. Команда выиграла лишь один матч из последних пяти во всех турнирах. Несмотря на это, «Королевский клуб» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая вторую «Севилью» на четыре балла. Из Кубка Испании команда из Мадрида вылетела, проиграв «Атлетику», поэтому остается лишь борьба в чемпионате и Лиге чемпионов.
Лазарет «Реала» опустел, поэтому Карло Анчелотти сможет рассчитывать на всех футболистов в этом поединке.
«Алавес»
Баски в этом сезоне борются за выживание. На данный момент «славные» имеют в своем активе 20 очков и занимают лишь 18-е место в турнирной таблице. Отставание от спасительного места составляет всего четыре балла, поэтому вся борьба еще впереди, но для того, чтобы спокойно себя чувствовать в дальнейшем, нужно набирать очки уже сейчас.
В последней игре «Алавес» оказался сильнее «Валенсии», а вот до этого не мог выиграть на протяжении десяти матчей во всех турнирах. В итоге команда из Витории-Гастейс вылетела и из Кубка Испании, уступив скромному «Линаресу». Конечно, главной задачей «славных» является сохранение прописки в элите.
Не выйдут на поле в этом поединке Ксимо Наварро и Хесус Овоно. Они травмированы. Остальные футболисты находятся в строю.
История встреч
39 матчей, 31 победа «Реала», 5 викторий «Алавеса» и 3 ничейных результата – такой актив команд в очных противостояниях. Разница мячей 104-30 в пользу мадридцев.
В матче первого круга «Реал» на выезде добыл уверенную победу, отправив в ворота соперника четыре мяча, а в свои пропустив лишь один.
Ориентировочные составы
«Реал» Мадрид: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.
«Алавес»: Пачеко, Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Пинья, Лум, Риоха, Джейсон, Эскаланте, Хоселу.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.24 по линии Parimatch.
19 февраля, суббота
|«Реал» Мадрид – «Алавес»
|Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
|ТВ-трансляция - Megogo
|Прогноз Sport.ua — 3:1
Источник — Sport.ua
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