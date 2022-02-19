25-й тур
Реал Мадрид
3 : 0
Алавес
19.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вернулись к победам. Реал на своем поле обыграл аутсайдера

Команда остается лидером Ла Лиги

  • 19.02.2022 23:52
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Вернулись к победам. Реал на своем поле обыграл аутсайдера
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» после поражения от ПСЖ в матче Лиги чемпионов вернулся к победам в Ла Лиге. Мадридская команда на своем поле обыграла «Алавес» 2:0.

Андрей Лунин провел матч в запасе.

«Реал» набрал 57 очков и опережает «Севилью» на 7 пунктов при матче в запасе у соперника.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Реал - Алавес 3:0
Голы: Асенсио, 53, Винисиус, 80, Бензема, 90 (с пен)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 87), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 85), Каземиро, Модрич (Родриго, 82), Вальверде, Асенсио (Себальос, 82), Винисиус (Азар, 85), Бензема

Алавес: Пачеко, Тенаглиа, Миазга, Лежуан, Дуарте (Наварро, 83), Пина, Джейсон (Понс, 61), Эскаланте, Лоум (Мойя, 83), Риоха (Вальехо, 72), Хоселу

Источник — Sport.ua

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