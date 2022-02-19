Баутиста Агут стал победителем турнира в Катаре, взяв реванш у Басилашвили

Испанец завоевал десятый титул в карьере

  • 19.02.2022 19:00
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Баутиста Агут стал победителем турнира в Катаре, взяв реванш у Басилашвили
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста Агут

Состоялся финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Катаре.
 
В поединке за титул испанец Роберто Баутиста Агут обыграл грузина Николоза Басилашвили, взяв реванш за прошлогодний финал, где также играли эти теннисисты.
 
Доха. Финал
Роберто Баутиста Агут (Испания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 6:4
 
Для Роберто это десятый титул в карьере, предыдущий раз он побеждал в финале на этом же турнире в 2019 году.
 
Ранее сообщалось, что Басилашвили проходит по делу о договорных матчах и может быть дисквалифицирован даже пожизненно.

Источник — Sport.ua

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