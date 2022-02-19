Баутиста Агут стал победителем турнира в Катаре, взяв реванш у Басилашвили

Состоялся финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Катаре.



В поединке за титул испанец Роберто Баутиста Агут обыграл грузина Николоза Басилашвили, взяв реванш за прошлогодний финал, где также играли эти теннисисты.



Доха. Финал

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 6:4



Для Роберто это десятый титул в карьере, предыдущий раз он побеждал в финале на этом же турнире в 2019 году.



Ранее сообщалось, что Басилашвили проходит по делу о договорных матчах и может быть дисквалифицирован даже пожизненно.

A 2nd time lifting the Doha trophy 🏆@BautistaAgut pic.twitter.com/gFcEeT3j96 — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2022