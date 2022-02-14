22-й ракетке мира грозит дисквалификация за участие в договорном матче

Николоза Басилашвили могут дисквалифицировать пожизненно

  • 14.02.2022 12:50
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22-й ракетке мира грозит дисквалификация за участие в договорном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николоз Басилашвили

Антикоррупционное бюро ATP (ITIA) начало расследование против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, который занимает 22-ю позицию в рейтинге ATP.
 
Сообщается, что ITIA расследует участие Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах, и ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.
 
В случае подтверждения факта договорного матча спортсмену грозит временная или пожизненная дисквалификация.
 
На счету 29-летнего Басилашвили пять побед на турнирах ATP, лучшее достижение в мировом рейтинга – 15 место. Призовые за карьеру составляют $7,655,654.

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Источник — vseprosport.ru

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