22-й ракетке мира грозит дисквалификация за участие в договорном матче

Антикоррупционное бюро ATP (ITIA) начало расследование против грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, который занимает 22-ю позицию в рейтинге ATP.
Сообщается, что ITIA расследует участие Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах, и ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.
В случае подтверждения факта договорного матча спортсмену грозит временная или пожизненная дисквалификация.
На счету 29-летнего Басилашвили пять побед на турнирах ATP, лучшее достижение в мировом рейтинга – 15 место. Призовые за карьеру составляют $7,655,654.
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Источник — vseprosport.ru
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