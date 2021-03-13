Обидчик Федерера взял титул в Дохе

Роджер в 1/4 финала проиграл сильнейшему

  • 13.03.2021 19:06
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Обидчик Федерера взял титул в Дохе
© ATP. Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (№42 ATP) стал победителем турнира ATP Tour 250 в Дохе.

В матче за титул он обыграл испанца Роберто Баутиста Агута (№13 ATP).

Доха. Финал
Николоз Басилашвили (Грузия) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 7:6(5), 6:2

Отметим, что на пути к титулу Басилашвили в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера, который вернулся после долгого перерыва.

Любопытно что Николоз еще ни разу не выигрывал турниров подобной категории, ранее он побеждал лишь на соревнованиях более престижной серии ATP Tour 500 (3 титула).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 13.03.2021 19:11
    0
    Красава на этом турнире грузин!
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 13.03.2021 19:11
    0
    Красава на этом турнире грузин!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности