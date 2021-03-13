Обидчик Федерера взял титул в Дохе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (№42 ATP) стал победителем турнира ATP Tour 250 в Дохе.

В матче за титул он обыграл испанца Роберто Баутиста Агута (№13 ATP).

Доха. Финал

Николоз Басилашвили (Грузия) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 7:6(5), 6:2

Отметим, что на пути к титулу Басилашвили в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера, который вернулся после долгого перерыва.

Любопытно что Николоз еще ни разу не выигрывал турниров подобной категории, ранее он побеждал лишь на соревнованиях более престижной серии ATP Tour 500 (3 титула).