Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Дохе

Украинка обыграла соперницу из США

  • 19.02.2022 12:23
  • 2393 просмотра
  • 14 комментариев
Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) преодолела сито квалификации в рамках турнира WTA 1000 в Дохе.
 
В финале отбора украинка, посеянная под первым номером, переиграла Клэр Лю из США (№94 WTA), получившую от организаторов 15-й номер посева.
 
Доха. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 7:5, 6:4
 
Отметим, что это была вторая встреча теннисисток в текущем сезоне. Очный матч в Мельбурне в трех сетах с камбэком выиграла американка.
 
В основе Дохы также сыграют Элина Свитолина и Ангелина Калинина

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 19.02.2022 12:26
    +7
    Молодец Марта! Теперь бы пройди 1 круг основы, а там уже как пойдет
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    Николай Власов, 19.02.2022 13:05
    +2
    МОЛОДЧИНКА МАРТОЧКА ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ЭТИМ УСПЕХОМ УДАЧИ ТЕБЕ В ДАЛЬНЕЙШИХ ИГРАХ!!!
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    Spectra, 19.02.2022 12:56
    +1
    И то состоялось жеребьевка пары и там есть Люда и Алёна, походу Алёна не собирается сниматься!
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    online
    kollekciy, 19.02.2022 12:33
    +1
    Марту з перемогою. Цей раз на основу варіанти кращі, Остапенко мабуть зніметься.
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    Sashamar, 19.02.2022 13:58
    0
    Spectra, 19.02.2022 12:56
    И то состоялось жеребьевка пары и там есть Люда и Алёна, походу Алёна не собирается сниматься!
    А навіщо їй зніматися? Від Дубая до Катара півгодини льоту. Завтра вона не грає, тобто дня відпочинку вистачить. 
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    Spectra, 19.02.2022 12:57
    0
    А Марта в паре сыграет с Саснович!
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    Spectra, 19.02.2022 12:55
    0
    А нет, если Остапенко снимется, ее сеяной номер заберёт Халеп, не вариант, тогда лучше Конюх, Голубич или квалифаэр!
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    online
    sv_2000, 19.02.2022 12:46
    0
    Spectra, 19.02.2022 12:44
    Если смотреть другие варианты 2 круга, то там Контавейт, Швентек, Жабер, Пегула!
    Та тоже хрен против редьки))) Хотя Контавейт хороша в этом сезоне
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    Spectra, 19.02.2022 12:44
    0
    sv_2000, 19.02.2022 12:41
    Остапенко снимется, варианты все примерно равные, вполне проходи ые, хоть и непростые
    Если смотреть другие варианты 2 круга, то там Контавейт, Швентек, Жабер, Пегула!
    Ссылка
    online
    sv_2000, 19.02.2022 12:41
    0
    Spectra, 19.02.2022 12:27
    Из вариантов на основу: Голубич, Конюх, Остапенко, Анисимова или квалифаэр!
    Остапенко снимется, варианты все примерно равные, вполне проходи ые, хоть и непростые
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 12:38
    0
    kollekciy, 19.02.2022 12:33
    Марту з перемогою. Цей раз на основу варіанти кращі, Остапенко мабуть зніметься.
    Но во в 2 круге все варианты тяжёлые!
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 12:27
    0
    Из вариантов на основу: Голубич, Конюх, Остапенко, Анисимова или квалифаэр!
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 12:49
    -1
    sv_2000, 19.02.2022 12:46
    Та тоже хрен против редьки))) Хотя Контавейт хороша в этом сезоне
    Контавейт, хороша в помещение, а на воздухе она слабее.
    Ссылка
    Spectra, 19.02.2022 12:43
    -1
    sv_2000, 19.02.2022 12:41
    Остапенко снимется, варианты все примерно равные, вполне проходи ые, хоть и непростые
    Если смотреть на 2 круг, то Остапенко та снимется, Марта получить лаки-лузера, а потом во 2 круге Анисимова или квалифаэр!
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