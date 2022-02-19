Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) преодолела сито квалификации в рамках турнира WTA 1000 в Дохе.
В финале отбора украинка, посеянная под первым номером, переиграла Клэр Лю из США (№94 WTA), получившую от организаторов 15-й номер посева.
Доха. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 7:5, 6:4
Отметим, что это была вторая встреча теннисисток в текущем сезоне. Очный матч в Мельбурне в трех сетах с камбэком выиграла американка.
В основе Дохы также сыграют Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.