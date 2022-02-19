Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) преодолела сито квалификации в рамках турнира WTA 1000 в Дохе.



В финале отбора украинка, посеянная под первым номером, переиграла Клэр Лю из США (№94 WTA), получившую от организаторов 15-й номер посева.



Доха. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 7:5, 6:4



Отметим, что это была вторая встреча теннисисток в текущем сезоне. Очный матч в Мельбурне в трех сетах с камбэком выиграла американка.



В основе Дохы также сыграют Элина Свитолина и Ангелина Калинина.