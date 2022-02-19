Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 26-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Тоттенхэм».

«Ман Сити» шикарно играет во всех турнирах, в которых принимает участие. Победы следуют одна за одной при творческой сбалансированной игре. В трех предыдущих матчах со «шпорами» «горожане» оставили свои ворота в неприкосновенности. Также в двух гостевых матчах подряд они одержали крупные победы (4:0 над «Норвичем» в АПЛ и 5:0 над «Спортингом» в Лиссабоне).

Если ответный матч с чемпионом Португалии (при всем к нему уважении) носит формальный характер, то борьба за чемпионство Англии с «Ливерпулем» продолжится с неимоверной остротой. Тем более, что «мерсисайдцы» победили в Лиге чемпионов «Интер» (2:0) и штампуют победы одну за другой.

«Горожане» Манчестера сейчас выглядят мобилизованными, сконцентрированными и, что очень удивительно, голодными к очередным победам. А Пеп Гвардиола хочет победить во всех турнирах и принципиально тренируя Сити привести клуб к долгожданной победе в Лиге чемпионов. Напомню, что в том году они дошли до финала Лиги чемпионов, уступив «Челси».

Антонио Конте, который недавно возглавил «шпор», есть над чем задуматься, так как его команда идет восьмой в АПЛ, а качество ее игры оставляет желать лучшего.

Как попасть в лигочемпионовский квартет, если ты в трех матчах (включая Кубок Англии) проигрываешь «Челси» и при этом не забиваешь ни одного гола, уступая с итоговым счетом 0:6? Это был сильный психологический удар для «шпор», от которого они до сих пор не могут отойти. Об этом свидетельствуют два кряду домашних поражения от «Саутгемптона» (2:3) и «Вулверхэмптона» (0:2). Пропускают лондонцы почти в каждом матче и достаточно немало. А забивают «шпоры», как ни странно, мало. Как вам показатель? 28 забитых – 29 пропущенных. И сравните с «Ман Сити», у которых статистика по этому показателю 61:14. Но футбол тем и интересен, что, обыграв лидера, ты кардинально меняешь все в положительную сторону, включая психологию.

Да, зимой итальянец Антонио Конте добавил в команду двух игроков «Старой Синьоры» - представителя сборной Уругвая Бентанкура и вингера сборной Швеции Кулушевски. Но ушли из «Тоттенхэма» Деле Алли, Ло Чельсо, Ндомбеле. Кстати, Танги Ндомбеле ушел на правах аренды в «Лион», у которого «шпоры» приобрели этого игрока за очень большие деньги.

На мой взгляд, кадровый потенциал «Тоттенхэма» значительно выше, чем сегодняшнее положение дел команды. Судите сами! У них классный вратарь сборной Франции Льорис, а также шикарные полевые игроки Кейн, Моура, Сон Хын Мин и другие футболисты различных сборных очень хорошего уровня. Не так давно они же при Маурисио Почеттино реально боролись за чемпионство Англии и играли в финале Лиги чемпионов. Поэтому президент «шпор» Даниэль Леви ожидает в ближайшее время кардинальных позитивных изменений или он сам сделает эти изменения в сторону смены тренера. Не удивлюсь, если они продемонстрируют очень хороший уровень игры и результат в матче против сегодняшнего лидера АПЛ.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы выиграл Сити. Я этого не скрываю, так как мне уже много лет импонирует творческий и тонкий подход к организации игры Пепа Гвардиолы, как в «Барселоне», как в «Баварии», так и в сегодняшнем «Ман Сити». Конечно, контроль мяча будет у Сити, но «шпоры» лучше действуют без мяча, лучше отбирают мяч в единоборствах, быстры в ответных атаках, эффективно действуют при этом в завершении, а также часто угрожают воротам соперника со стандартов. Несмотря, на все эти плюсы «Тоттенхэма», я все же очень рассчитываю на победу хозяев», – сказал Грозный.

Матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм» состоится 19 февраля. Начало встречи – в 19:30.