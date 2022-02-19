Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 26-го тура Премьер-лиги

  • 19.02.2022 05:17
  • 32 просмотра
  • 0 комментариев
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 26-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Тоттенхэм».

«Ман Сити» шикарно играет во всех турнирах, в которых принимает участие. Победы следуют одна за одной при творческой сбалансированной игре. В трех предыдущих матчах со «шпорами» «горожане» оставили свои ворота в неприкосновенности. Также в двух гостевых матчах подряд они одержали крупные победы (4:0 над «Норвичем» в АПЛ и 5:0 над «Спортингом» в Лиссабоне).

Если ответный матч с чемпионом Португалии (при всем к нему уважении) носит формальный характер, то борьба за чемпионство Англии с «Ливерпулем» продолжится с неимоверной остротой. Тем более, что «мерсисайдцы» победили в Лиге чемпионов «Интер» (2:0) и штампуют победы одну за другой.

«Горожане» Манчестера сейчас выглядят мобилизованными, сконцентрированными и, что очень удивительно, голодными к очередным победам. А Пеп Гвардиола хочет победить во всех турнирах и принципиально тренируя Сити привести клуб к долгожданной победе в Лиге чемпионов. Напомню, что в том году они дошли до финала Лиги чемпионов, уступив «Челси».
Антонио Конте, который недавно возглавил «шпор», есть над чем задуматься, так как его команда идет восьмой в АПЛ, а качество ее игры оставляет желать лучшего.

Как попасть в лигочемпионовский квартет, если ты в трех матчах (включая Кубок Англии) проигрываешь «Челси» и при этом не забиваешь ни одного гола, уступая с итоговым счетом 0:6? Это был сильный психологический удар для «шпор», от которого они до сих пор не могут отойти. Об этом свидетельствуют два кряду домашних поражения от «Саутгемптона» (2:3) и «Вулверхэмптона» (0:2). Пропускают лондонцы почти в каждом матче и достаточно немало. А забивают «шпоры», как ни странно, мало. Как вам показатель? 28 забитых – 29 пропущенных. И сравните с «Ман Сити», у которых статистика по этому показателю 61:14. Но футбол тем и интересен, что, обыграв лидера, ты кардинально меняешь все в положительную сторону, включая психологию. 

Да, зимой итальянец Антонио Конте добавил в команду двух игроков «Старой Синьоры» - представителя сборной Уругвая Бентанкура и вингера сборной Швеции Кулушевски. Но ушли из «Тоттенхэма» Деле Алли, Ло Чельсо, Ндомбеле. Кстати, Танги Ндомбеле ушел на правах аренды в «Лион», у которого «шпоры» приобрели этого игрока за очень большие деньги.

На мой взгляд, кадровый потенциал «Тоттенхэма» значительно выше, чем сегодняшнее положение дел команды. Судите сами! У них классный вратарь сборной Франции Льорис, а также шикарные полевые игроки Кейн, Моура, Сон Хын Мин и другие футболисты различных сборных очень хорошего уровня. Не так давно они же при Маурисио Почеттино реально боролись за чемпионство Англии и играли в финале Лиги чемпионов. Поэтому президент «шпор» Даниэль Леви ожидает в ближайшее время кардинальных позитивных изменений или он сам сделает эти изменения в сторону смены тренера. Не удивлюсь, если они продемонстрируют очень хороший уровень игры и результат в матче против сегодняшнего лидера АПЛ.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы выиграл Сити. Я этого не скрываю, так как мне уже много лет импонирует творческий и тонкий подход к организации игры Пепа Гвардиолы, как в «Барселоне», как в «Баварии», так и в сегодняшнем «Ман Сити». Конечно, контроль мяча будет у Сити, но «шпоры» лучше действуют без мяча, лучше отбирают мяч в единоборствах, быстры в ответных атаках, эффективно действуют при этом в завершении, а также часто угрожают воротам соперника со стандартов. Несмотря, на все эти плюсы «Тоттенхэма», я все же очень рассчитываю на победу хозяев», – сказал Грозный.

Матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм» состоится 19 февраля. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности