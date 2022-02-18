В субботу, 19 февраля, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч двадцать шестого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местная «Сампдория» и «Эмполи». Стартовый свисток рефери Антонио Рапуано из Римини прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Сампдория



Коллектив Марко Джампаоло сейчас балансирует на грани, имея все шансы как оказаться в зоне вылета в ближайшее время, так и существенно продвинуться в сторону экватора турнирной таблицы. В Серии A сейчас действительно наблюдается достаточно интересная ситуация, когда команды фактически из зоны вылета набирают очки стабильнее, чем расположившиеся вблизи от них коллективы. Все это, разумеется, не дает право расслабиться, поэтому от каждого нового тура ожидают серьезных изменений в табеле о рангах.

«Сампдория» не так давно не могла одержать победу на протяжении семи матчей, растянувшихся на полтора календарных месяца. Трансферный период при этом команде Джампаоло совершенно не помог, а переход украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, пока что, вызывает удивление у местной публики. Наш соотечественник последний год был далек от лучших кондиций, но по приезду в Италию остро возник еще и вопрос акклиматизации. Что сказать, не сильно везет на данном этапе украинцам с моментом для переезда на Апеннинский полуостров.

Эмполи



В предстоящей игре «Сампдории» будет противостоять представитель провинции Тоскана, который оторвался от нее на восемь очков и 5 позиций в таблице соответственно. Ожидать от игр против «Эмполи» генуэзцам исторически много не приходится, так как эти две команды постоянно отбирали у друг друга очки в совершенно хаотичном порядке. Все зависело от их текущей формы, и тут у «синих» есть определенное преимущество, так как они пусть и не побеждали уже девять матчей кряду, однако регулярно расписывали мировые со своими соперниками.

Задачи «Эмполи» на сезон описать достаточно сложно, так как для коллектива Аурелио Андреаццоли не особо выделяют бюджетные средства на их реализацию. Еще год назад команда выступала в Серии B, завершив двухлетний период нахождения в этом дивизионе выходом в «элиту» с первой строчки турнирной таблицы. Максимальный результат «синих» в первом дивизионе страны – седьмая позиция образца сезона-2006/07, но «Эмполи» сейчас далек от таких кондиций, чтобы конкурировать с реальными претендентами на места в еврокубках. А вот для «Сампдории» этот соперник уже более сопоставимого уровня.

Ориентировочные составы



«Сампдория»: Фальконе – Ауджелло, Берешински, Колли, Конти – Ринкон, Кандрева – Торсби, Экдаль – Капуто, Сенси.

«Эмполи»: Викарио – Паризи, Вити, Романьоли, Стоянович – Журковски, Хендерсон, Бандинелли – Байрами – Кутроне, Пинамонти.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что у «Сампдории», как и в предыдущих матчах, не возникнет проблем с забитыми мячами, однако лишь одного гола для ее предполагаемой победы может не хватить. Нашей ставкой будет позиция – «Сампдория» ИТБ 1.5 с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

19 февраля, суббота