Луиш Каштру принял предложение возглавить Коринтианс

Бразильскому клубу и наставнику осталось решить вопрос с отступными для «Аль-Духаиля»

  • 18.02.2022 21:20
  • 472 просмотра
  • 0 комментариев
Луиш Каштру принял предложение возглавить Коринтианс
© Instagram. Луиш Каштру

Главный тренер катарского клуба «Аль-Духаиль» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», принял предложение стать новым наставником бразильского «Коринтианса».

Ожидается, что Каштру прибудет в Бразилию на следующей неделе вместе со своими ассистентами, чтобы окончательно согласовать все подробности трудоустройства в «Коринтиансе».

Пока «Коринтианс» и Каштру не решили вопрос досрочного расторжения контракта коуча с «Аль-Духаилем». За это придется выплатить неустойку в размере 1,2 миллиона евро. Вполне вероятно, что Каштру часть из этой суммы отдаст из своего кармана.

С «Коринтиансом» Каштру готовится заключить двухлетний контракт, по условиям которого он и весь его штаб будут получать 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что переговоры с Каштру ведет другой бразильский клуб – «Ботафого».

Кроме того, СМИ писали, что возглавить «Коринтианс» отказался другой экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.

Источник — Globoesporte

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности