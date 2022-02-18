Луиш Каштру принял предложение возглавить Коринтианс

Главный тренер катарского клуба «Аль-Духаиль» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», принял предложение стать новым наставником бразильского «Коринтианса».

Ожидается, что Каштру прибудет в Бразилию на следующей неделе вместе со своими ассистентами, чтобы окончательно согласовать все подробности трудоустройства в «Коринтиансе».

Пока «Коринтианс» и Каштру не решили вопрос досрочного расторжения контракта коуча с «Аль-Духаилем». За это придется выплатить неустойку в размере 1,2 миллиона евро. Вполне вероятно, что Каштру часть из этой суммы отдаст из своего кармана.

С «Коринтиансом» Каштру готовится заключить двухлетний контракт, по условиям которого он и весь его штаб будут получать 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что переговоры с Каштру ведет другой бразильский клуб – «Ботафого».

Кроме того, СМИ писали, что возглавить «Коринтианс» отказался другой экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.