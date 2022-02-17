Хочет работать в Европе. Паулу Фонсека отказался переезжать в Бразилию

В услугах наставника был заинтересован «Коринтианс»

  • 17.02.2022 09:39
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Хочет работать в Европе. Паулу Фонсека отказался переезжать в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший наставник «Шахтера» португалец Паулу Фонсека, который с лета минувшего года сидит без работы, отказался перебираться в чемпионат Бразилии.

В услугах Фонсеки был заинтересован «Коринтианс», однако Паулу дал понять, что хочет продолжить карьеру в Европе, желательно – в одном из топ-чемпионатов.

Также к Фонсеке обращались боссы «Атлетико Минейро», но ответ португальца был аналогичным.

Напомним, последним клубом в тренерской карьере Фонсеки к текущему моменту была «Рома», где португалец отработал два сезона.

Источник — Record.pt

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