Хочет работать в Европе. Паулу Фонсека отказался переезжать в Бразилию

Бывший наставник «Шахтера» португалец Паулу Фонсека, который с лета минувшего года сидит без работы, отказался перебираться в чемпионат Бразилии.
В услугах Фонсеки был заинтересован «Коринтианс», однако Паулу дал понять, что хочет продолжить карьеру в Европе, желательно – в одном из топ-чемпионатов.
Также к Фонсеке обращались боссы «Атлетико Минейро», но ответ португальца был аналогичным.
Напомним, последним клубом в тренерской карьере Фонсеки к текущему моменту была «Рома», где португалец отработал два сезона.
Источник — Record.pt
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