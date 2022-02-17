Хочет работать в Европе. Паулу Фонсека отказался переезжать в Бразилию

Бывший наставник «Шахтера» португалец Паулу Фонсека, который с лета минувшего года сидит без работы, отказался перебираться в чемпионат Бразилии.

В услугах Фонсеки был заинтересован «Коринтианс», однако Паулу дал понять, что хочет продолжить карьеру в Европе, желательно – в одном из топ-чемпионатов.

Также к Фонсеке обращались боссы «Атлетико Минейро», но ответ португальца был аналогичным.

Напомним, последним клубом в тренерской карьере Фонсеки к текущему моменту была «Рома», где португалец отработал два сезона.