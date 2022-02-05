Фонсека или Каштру: два португальца метят в тренеры Коринтианса

Оба имеют отличный опыт работы с бразильцами в «Шахтере»

  • 05.02.2022 12:22
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Фонсека или Каштру: два португальца метят в тренеры Коринтианса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Агент Бруну Машеду предложил руководству «Коринтианса», которое подыскивает нового наставника для первой команды, услуги бывшего тренера «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсеки.

Отмечается, что «Коринтианс» хотел договориться с Жорже Жезушем, который возглавляет «Бенфику», однако в контракте того с лиссабонцами содержится опция, согласно которой коуч должен доработать сезон до конца, чтобы претендовать на дополнительные выплаты. По этой причине Жезуш не заинтересован сейчас покидать Португалию.

Паулу Фонсека остается безработным с лета минувшего года, когда покинул «Рому» после истечения срока действия контракта.

Напомним, что помимо Фонсеки «Коринтиансу» также была предложена кандидатура другого экс-коуча «Шахтера» Луиша Каштру, который ныне работает в Катаре с «Аль-Духаилем».

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