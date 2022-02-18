У Аталанты будут новые владельцы. Это американский фонд

В клубе Руслана Малиновского грядут изменения

  • 18.02.2022 17:40
  • 1937 просмотров
  • 2 комментария
У Аталанты будут новые владельцы. Это американский фонд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ближайшее время у «Аталанты» сменится владелец. Американский фонд KKR приобретет 80% акций клуба за 350 миллионов евро.

Сделка будет завершена не позже следующей недели. Нынешние владельцы «Аталанты», семья Перкасси, сохранит у себя миноритарную долю. Также семья продолжит управлять клубом во время переходного периода в несколько недель.

Напомним, вчера «Аталанта» в 1/16 финала Лиги Европы дома обыграла «Олимпиакос» 2:1.

Источник — Sky Sport Italia

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    alefteev77, 18.02.2022 17:53 (изменен)
    +1
    Странное дело, что американские миллиардеры (инвестиционные фонды) покупают себе футбольные клубы в Европе. В Англии, в Италии. То, что денег у них куры не клюют, это понятно.
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    online
    Fanat230784, 18.02.2022 18:33
    0
    Капці клубу(
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