У Аталанты будут новые владельцы. Это американский фонд

В ближайшее время у «Аталанты» сменится владелец. Американский фонд KKR приобретет 80% акций клуба за 350 миллионов евро.

Сделка будет завершена не позже следующей недели. Нынешние владельцы «Аталанты», семья Перкасси, сохранит у себя миноритарную долю. Также семья продолжит управлять клубом во время переходного периода в несколько недель.

Напомним, вчера «Аталанта» в 1/16 финала Лиги Европы дома обыграла «Олимпиакос» 2:1.