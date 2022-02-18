В субботу, 19 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 26-го тура английского чемпионата, в котором «Ливерпуль» примет «Норвич». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа продолжает погоню за единолично лидирующим в АПЛ «Манчестер Сити». У «горожан» 63 очка после 25 матчей, у «красных» в активе 54 пункта после 24 встреч (16 побед, 6 ничьих, 2 поражения). Фактически команды разделяет шесть очков.

В настоящее время «Ливерпуль» имеет в чемпионате страны серию из пяти матчей без неудач. 28 декабря он на выезде проиграл «Лестеру» (0:1), а затем 2 января поделил в Лондоне очки с «Челси» (2:2). В далее последовали только победы – над «Брентфордом» (3:0 дома), «Кристал Пэлас» (3:1 в гостях), «Лестером» (2:0 на своем поле) и «Бернли» (1:0 в гостях).

Если взять все турниры, то после уже упомянутого поражения от «лис» мерсисайдцы не знаю горечи неудач в 10 матчах (8 побед, 2 ничьи). А в семи последних играх они исключительно побеждали.

«Норвич»

Подопечные Дина Смита входят в трио аутсайдером таблицы чемпионата Англии. В 24 матчах они набрали 17 очков (4 победы, 5 ничьих, 15 поражений), и занимают 18 место. Позади них только «Уотфорд» (15 пунктов) и «Бернли» (14 очков).

«Канарейки» в двух последних встречах сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1 дома) и уступили «Манчестер Сити» (0:4 дома). Этим они прервали серию из двух побед – «Эвертон» (2:1 дома) и «Уотфорд» (3:0 на выезде). Впрочем, до этой приятной череды игр «Норвич» имел в пассиве 8-матчевую серию встреч без побед (2 ничьи, 6 поражений).

По успехам в гостях «Норвич» в АПЛ нынче 17-й. В 11 матчах вне дома он набрал 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 7 поражений).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.11 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Кейта, Салах, Луис Диас, Фирмино.

«Норвич»: Ганн – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Плахета, Леес-Мелу, Маклин, Ращица, Пукки, Сарджент.

19 февраля, суббота