В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Норвич» со счетом 3:1.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Милет Рашица (Норвич).
Источник — Sport.ua
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