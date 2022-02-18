Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Барселона заслужила ничью, но пенальти не было»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны»:

«Мы пытались держать игру в напряжении во втором тайме, но в итоге зашли слишком глубоко, а это проблема, когда ты делаешь это против «Барселоны». Мы не должны были этого делать, хотя в уровне соперника сомневаться не приходится.

Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». После перерыва они контролировали инициативу, но это вещи, которые можно исправить. Мы можем повторить игру первого тайма в течение всего матча.

При всем уважении – я скажу, что «Барселона» заслужила ничью, но пенальти не было. Мяч не изменил направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Кроме того, казалось, что рука находится в довольно естественном положении».