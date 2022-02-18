WhoScored: Малиновский получил среднюю оценку за матч с Олимпиакосом

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» обыграла «Олимпиакос» (2:1). Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе команды и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.
Портал WhoScored поставил Малиновскому среднюю оценку за этот матч – 6.6.
Лучшим игроком матча был признан Берат Джимсити, который отметился дублем (8.4 балла).
Источник — WhoScored.com
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