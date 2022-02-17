Молчанов вместе с россиянином Рублевым вышел в полуфинал в Марселе

Украинский теннисист Денис Молчанов добыл еще одну победу в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.
В 1/4 финала Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел французский тандем Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти.
Марсель. 1/4 финала
Денис Молчанов / Андрей Рублев – Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти – 6:4, 5:7, 10-8
Далее Молчанову и Рублеву предстоит сразится против победителей матча Гастон / Руне – Валков / Зелински.
В этом сезоне Денис уже играл в полуфинале турнира ATP в Мельбурне, сразится за титул тогда не удалось.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.