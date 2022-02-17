Молчанов вместе с россиянином Рублевым вышел в полуфинал в Марселе

Денис будет бороться за путевку в финал

  • 17.02.2022 20:28
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Молчанов вместе с россиянином Рублевым вышел в полуфинал в Марселе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов добыл еще одну победу в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.
 
В 1/4 финала Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел французский тандем Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти.
 
Марсель. 1/4 финала
Денис Молчанов / Андрей Рублев – Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти – 6:4, 5:7, 10-8
 
Далее Молчанову и Рублеву предстоит сразится против победителей матча Гастон / Руне – Валков / Зелински.
 
В этом сезоне Денис уже играл в полуфинале турнира ATP в Мельбурне, сразится за титул тогда не удалось.

Источник — Sport.ua

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