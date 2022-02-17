Молчанов вместе с россиянином Рублевым вышел в полуфинал в Марселе

Украинский теннисист Денис Молчанов добыл еще одну победу в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.



В 1/4 финала Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел французский тандем Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти.



Марсель. 1/4 финала

Денис Молчанов / Андрей Рублев – Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти – 6:4, 5:7, 10-8



Далее Молчанову и Рублеву предстоит сразится против победителей матча Гастон / Руне – Валков / Зелински.



В этом сезоне Денис уже играл в полуфинале турнира ATP в Мельбурне, сразится за титул тогда не удалось.