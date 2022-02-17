Алекс ЧИДОМЕРЕ: «Самое главное — играть за Металлист»

Полузащитник харьковской команды рассказал о последних товарищеских матчах

  • 17.02.2022 14:54
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Алекс ЧИДОМЕРЕ: «Самое главное — играть за Металлист»
© ФК Металлист. Алекс Чидомере

Универсал «Металлиста» Алекс Чидомере поделился эмоциями от спаррингов с «Шукурой» (3:1) и «Ступчаницей» (3:0).

— Алекс, ты сегодня принял участие сразу в двух победных матчах. Что скажешь об этих играх?
— Меня переполняют эмоции! Мы одержали две победы за день — конечно, я очень доволен.

— В матче с «Шукурой» ты действовал на позиции центрального нападающего и даже забил первый мяч за «Металлист» с игры. В поединке с боснийцами вышел уже опорным полузащитником. А на предыдущем сборе играл даже центрального защитника. В каком амплуа тебе наиболее комфортно?
— Даже не знаю, что ответить. Самое главное — играть. Без разницы, в защите меня выпустят, в опорной зоне или в нападении. Важно показать хорошую игру и помочь команде добиться победы. Хотя не скрою, на позиции опорника мне привычнее. В нападении давно не играл, но ничего — вышел и забил.

— И сделал это головой. А вдобавок выиграл массу верховых единоборств. Можно сказать, у «Металлиста» появился новый мастер игры на втором этаже?
— Нет, я себя так назвать не могу. Мне есть куда расти, надо много работать.

19-летний Чидомере перешел в «Металлист» в январе этого года из киевской «Оболони».

Источник — ФК Металлист

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