ВЕРБИЧ: «Большинство игроков Динамо рассматривает вариант покинуть Украину»

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился мыслями по поводу возможной угрозы вторжения России в Украину, а также рассказал о текущей ситуации в клубе.

«Ощущение, когда смотришь телевизор или читаешь новости, не из приятных. В самом деле, я даже не знаю, что и думать... Это то, чего я не мог себе представить даже в самых плохих мыслях. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже почти на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет.

Единственное, что мы можем сделать – это надеяться на дипломатические соглашения. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину в случае, если действительно начнется война.

Получили ли мы какие-либо инструкции от клуба на этот счет? На самом деле, какой-нибудь особой паники в клубе пока нет. Как и в самой стране. Я не хочу слишком затрагивать политику, но у меня такое ощущение, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу этой ситуации, но ситуация достаточно спокойна и, надеюсь, таковой и останется.

Что говорят мои украинские одноклубники? Эта сага длится уже некоторое время. Волнения начались на Донбассе и в Крыму и идут с 2014 года, и мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится дальше. Однако в последние дни они тоже немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится хуже всего. Неудобное напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все решится мирным путем», – сказал Вербич.