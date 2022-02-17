ВЕРБИЧ: «Большинство игроков Динамо рассматривает вариант покинуть Украину»

Хавбек «Динамо» высказался о текущей ситуации в стране

  • 17.02.2022 11:57
  • 2761 просмотр
  • 2 комментария
ВЕРБИЧ: «Большинство игроков Динамо рассматривает вариант покинуть Украину»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился мыслями по поводу возможной угрозы вторжения России в Украину, а также рассказал о текущей ситуации в клубе.

«Ощущение, когда смотришь телевизор или читаешь новости, не из приятных. В самом деле, я даже не знаю, что и думать... Это то, чего я не мог себе представить даже в самых плохих мыслях. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже почти на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет.

Единственное, что мы можем сделать – это надеяться на дипломатические соглашения. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину в случае, если действительно начнется война.

Получили ли мы какие-либо инструкции от клуба на этот счет? На самом деле, какой-нибудь особой паники в клубе пока нет. Как и в самой стране. Я не хочу слишком затрагивать политику, но у меня такое ощущение, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу этой ситуации, но ситуация достаточно спокойна и, надеюсь, таковой и останется.

Что говорят мои украинские одноклубники? Эта сага длится уже некоторое время. Волнения начались на Донбассе и в Крыму и идут с 2014 года, и мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится дальше. Однако в последние дни они тоже немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится хуже всего. Неудобное напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все решится мирным путем», – сказал Вербич.

Карлос ДЕ ПЕНА: «В случае войны я уеду и не вернусь»
Читайте также
Карлос ДЕ ПЕНА: «В случае войны я уеду и не вернусь»

 

Источник

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ĴØЌÉŔ, 17.02.2022 12:18
    0
    Віталій Яценко, 17.02.2022 12:00
    Більшість одноклубиків громадяни України. І покидати Україну для них - трусість. Вони повинні залишатись і захищати Батьківщину.
    У кого бабки есть тот первый будет бежать
    Ссылка
    online
    Віталій Яценко, 17.02.2022 12:00
    0
    Більшість одноклубиків громадяни України. І покидати Україну для них - трусість. Вони повинні залишатись і захищати Батьківщину.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности