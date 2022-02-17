Андрей ПАВЕЛКО: «Перед нами стоит сложная задача»

Президент УАФ высказался о возобновлении футбольного сезона в Украине

  • 17.02.2022 11:18
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Андрей ПАВЕЛКО: «Перед нами стоит сложная задача»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о готовности полноценного возобновления футбольного сезона в Украине, несмотря на все политические проблемы вокруг государства.

«У нас есть сложная, но очень важная задача. Нужно через футбол, который дает позитив нашим болельщикам, дать понять людям, что жизнь продолжается. Украина - сильная страна. У нас сильная армия. Сейчас очень важен покой в наших сердцах и семьях.  Важно, чтобы в День единства и каждый день, нашим близким передавалось спокойствие. Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов. УПЛ стартует 25 февраля, затем нас ждут кубковые матчи. Мы уверены, что тяжелые дни уйдут, будет мир и процветание нашего футбола.

Ждем игру с Шотландией в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Это будет одно из самых главных событий этого года для наших болельщиков», - сказал Павелко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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