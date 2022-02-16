Евгений ДИКИЙ: «С некоторыми стадионами команд УПЛ есть проблемы»

Исполнительный директор УПЛ – о возобновлении чемпионата

  • 16.02.2022 18:04
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Евгений ДИКИЙ: «С некоторыми стадионами команд УПЛ есть проблемы»
© ТК Футбол. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в рассказал, состоится ли возобновление чемпионата Украины в запланированное время. 
 
Напомним, что 19 тур Премьер-лиги должен начаться чуть больше чем через неделю.
 
«Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между «Минаем» и «Зарей». По нашей информации, все идет по плану. На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время», – сказал Дикий.

Источник — Футбол 1/2/3

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