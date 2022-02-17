ДИ ФРАНКО: «Днепр-1 не разрешает давать интервью на тему вторжения России»

Журналисты не смогли узнать мнения футболиста «спортклубовцев»

  • 17.02.2022 10:57
  • 1692 просмотра
  • 2 комментария
ДИ ФРАНКО: «Днепр-1 не разрешает давать интервью на тему вторжения России»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Ди Франко

Полузащитник «Днепра-1» Франсиско Ди Франко отказался общаться с аргентинскими журналистами, которые хотели узнать у него мнение по поводу информации о вероятном вторжении российской армии на суверенную территорию Украины.

«Клуб не разрешает мне давать интервью на эту тему», - заявил журналистам Ди Франко.

Отметим, что два других аргентинских легионера, к которым обратились их соотечественники-журналисты – Клаудио Спинелли из «Александрии» и Фабрисио Альваренга из «Руха» - не отказали в интервью.

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Источник — La Nacion

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maverik, 17.02.2022 11:52
    0
    О какой правде идет речь ? Кто ее знает ,эту правду ? Президент не знает а футболисты знают.
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    Макс Максов, 17.02.2022 11:19
    -1
    Странно, а что тут такого? О правде молчать нельзя!
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