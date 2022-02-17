ДИ ФРАНКО: «Днепр-1 не разрешает давать интервью на тему вторжения России»

Полузащитник «Днепра-1» Франсиско Ди Франко отказался общаться с аргентинскими журналистами, которые хотели узнать у него мнение по поводу информации о вероятном вторжении российской армии на суверенную территорию Украины.

«Клуб не разрешает мне давать интервью на эту тему», - заявил журналистам Ди Франко.

Отметим, что два других аргентинских легионера, к которым обратились их соотечественники-журналисты – Клаудио Спинелли из «Александрии» и Фабрисио Альваренга из «Руха» - не отказали в интервью.