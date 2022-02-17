Дензел ДЮМФРИС: «0:2 от Ливерпуля – несправедливый результат»

Защитник «Интера» - о поражении в Лиге чемпионов

  • 17.02.2022 09:44
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Дензел ДЮМФРИС: «0:2 от Ливерпуля – несправедливый результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал поражение 0:2 от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это поражение причиняет боль, потому что оно незаслуженно. «Интер» контролировал ход поединка достаточно продолжительное время, очень хорошо играл. В особенности в начале второго тайма.

Было приложено много усилий ради качественного выступления, поэтому очень жаль, что матч закончился с таким счетом. Мы достойно сопротивлялись, не допускали разрывов между линиями, соперникам было сложно играть под давлением.

В конечном счете мы позволили им забить, но 0:2 — это несправедливый результат. Конечно, можно отыграться в игре на «Энфилде», каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать.

Сейчас у нас достаточно сложный период с большим количеством ответственных игр, поэтому мы должны работать и расти как команда».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности