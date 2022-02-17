Дензел ДЮМФРИС: «0:2 от Ливерпуля – несправедливый результат»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал поражение 0:2 от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это поражение причиняет боль, потому что оно незаслуженно. «Интер» контролировал ход поединка достаточно продолжительное время, очень хорошо играл. В особенности в начале второго тайма.

Было приложено много усилий ради качественного выступления, поэтому очень жаль, что матч закончился с таким счетом. Мы достойно сопротивлялись, не допускали разрывов между линиями, соперникам было сложно играть под давлением.

В конечном счете мы позволили им забить, но 0:2 — это несправедливый результат. Конечно, можно отыграться в игре на «Энфилде», каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать.

Сейчас у нас достаточно сложный период с большим количеством ответственных игр, поэтому мы должны работать и расти как команда».