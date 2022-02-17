Барселона – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч Лиги Европы

  • 17.02.2022 08:14
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Барселона – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/16 финала «Барселона» – «Наполи».

«Уверен, что не найдется ни одного поклонника футбола, который упустит возможность наслаждаться матчем команд, которые исповедуют культуру игры и работы с мячом высочайшего уровня. У «Барселоны» это многолетняя философия, а «Наполи» стал таким с 2015 года, когда его возглавил Сарри.

Приход Хави изменит дела в лучшую сторону и вернет «Барсе» фирменный стиль. Думаю, что он приведет команду в победную гавань, как было при Гвардиоле. Уверен, что нам всем понравилась «Барса» в первом тайме игры с «Атлетико». Просто нужно время и терпение.

Приход из Катара в команду главным тренером Хави многое меняет, как и уход в ПСЖ Месси. Также в аренду ушли Коутинью и Пьянич. Эмерсон играет в «Тоттенхэме», Гризманн вернулся в «Атлетико». От травмы восстанавливается молодой Фати. Есть проблемы с Дембеле. Поставьте себя на место Хави. Всегда и во всех турнирах задачи максимальные. Но уход Месси, травмы футболистов, отсутствие финансов на приобретение топ-игроков усложняет эту задачу. Поэтому в «Барсу» пришел не Холанд, а Обамеянг, не Влахович, а Люк Де Йонг. Кроме того, в каталонскую команду пришел на правах аренды Адама Траоре. Также «блаугранас» усилили Дани Алвес и Эрик Гарсия, за переход которых «Барса» ничего не платила. Но вдруг «сине-гранатовые» раскошеливаются (я думаю, в длительную рассрочку) на 55 млн евро на не суперзвезду, но молодого способного Феррана Торреса. Хотя «Барселона» имеет более сильного игрока сборной Нидерландов Мемфиса Депая, пришедшего в качестве свободного агента. Нет никакой логики в этом менеджменте. Или мы чего-то не знаем! Возможно, в ближайшее трансферное окно кто-то из «Барсы» пополнит ряды «Ман Сити» Пепа Гвардиолы в системе финансового взаимозачета. На мой взгляд, это может быть Усман Дембеле.

«Барселона» сейчас четвертая в Примере. Она в феврале обыграла «Атлетико» (4:2) и сыграла 2:2 с «Эспаньолом». Многовато они пропускают, но такой удел команд, которые отдают приоритет атаке. Необходимо отметить, что Хави старается сохранить баланс опытных игроков с талантливой молодежью. Судите сами! У них опытные вратарь Тер Стеген, Пике, Дани Алвес, Жорди Альба, Бускетс, Фрэнки Де Йонг, Адама Траоре, Обамеянг, Люк Де Йонг, Брейтуэйт, Усман Дембеле. Молодые - это Гави, Педри, Фати, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Араухо, Нико, Рики Пуч, Дест. Кстати, именно молодые Педри и Гави постоянно успешно играют в стартовом составе и в каждом матче приносят реальную пользу.

Сейчас «Барса» переключилась на еврокубки и будет принимать «Наполи», о котором я также скажу несколько слов. Они заслуживают уважения. Их владелец – 72-летний итальянский кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис. Это достаточно характерный человек, который часто меняет тренеров. Сейчас неаполитанцев возглавляет Лучано Спаллетти.

«Барса» в групповом раунде Лиги чемпионов играла с нашим киевским «Динамо» и заняла третье место вслед за «Баварией» и «Бенфикой». «Наполи», победив в групповом раунде Лиги Европы в шестом туре «Лестер» (3:2), занял второе место и продолжил еврокубковую кампанию.

Неаполитанцы достаточно успешно борются за чемпионство в Серии А. Я бы отметил, что Спаллетти внес определенные дополнения в организацию дела (трансферы) и в игровую систему. Команда в 25 матчах Серии А меньше всех пропустила (17 голов). А забили достаточно много – 46 мячей. Приход летом в «Наполи» Политано в компанию к Инсинье, Мертенсу, Осимхену, творческой средней линии Фабиану Руису, Лоботке, Зелиньски, опытному вратарю сборной Колумбии Оспине (121 матч за национальную команду) и защитнику Кулибали, который со сборной Сенегала выиграл Кубок Африканских Наций, говорит о многом. В текущем году в Серии А неаполитанцы одержали 4 победы и дважды сыграли вничью с «Ювентусом» и «Интером», что подтверждает их высокий класс и амбиции.

Этот матч еврокубком мне видится очень любопытным со всех точек зрения. Есть большая вероятность, что обе команды забьют и минимально победят хозяева на «Камп Ноу», - сказал Грозный.

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 17-го февраля. Начало встречи в 19:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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