Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Должны быть готовы к любому сопернику»

Наставник «Наполи» - о матче против «Барселоны»

  • 17.02.2022 07:40
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Должны быть готовы к любому сопернику»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны»:

«Мы должны всегда стараться быть собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы показывать качественную игру. Мы выходим на поле, чтобы побеждать.

Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей городу, то должны быть готовы к любому сопернику. Не мы решаем, с кем и когда играть.

Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что играем с «Барселоной». Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется обороняться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться пользоваться свободными зонами».

Источник — УЕФА

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