ВИДЕО. Фирмино и Салах. Ливерпуль дважды забил Интеру во 2-м тайме

16 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Интер» и «Ливерпуль».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит аудиотрансляцию поединка
Интер – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Фирмино, 75 мин.
ГОЛ! 0:2. Салах, 83 мин.
Источник — Sport.ua
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