16 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Зальцбург» и «Бавария».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
РБ Зальцбург – Бавария. Левандовски будет бить. Стартовые составы команд
РБ Зальцбург: Кен, Капальдо, Аронсон, Зайвальд, Ульмер, Камара, Соле, Адейеми, Вебер, Кристенсен, Окафор.
Запас: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пентковски, Адаму, Бернед, Кьергор, Юнузович, Сучич, Шимич, Гиндо, Тиджани.
Главный тренер: Маттиас Яйссле.
Бавария: Ульрайх, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Сане, Коман, Эрнандес, Толиссо, Мюллер.
Запас: Фрюхтль, Упамекано, Ричардс, Шупо-Мотинг, Ваннер, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Куасси, Видович, Тилльман, Станишич.
Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.
Источник — Sport.ua
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