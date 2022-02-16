РБ Зальцбург – Бавария. Левандовски будет бить. Стартовые составы команд

16 февраля в 22:00 пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.02.2022 21:10
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РБ Зальцбург – Бавария. Левандовски будет бить. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

16 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Зальцбург» и «Бавария».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

РБ Зальцбург – Бавария. Левандовски будет бить. Стартовые составы команд

РБ Зальцбург: Кен, Капальдо, Аронсон, Зайвальд, Ульмер, Камара, Соле, Адейеми, Вебер, Кристенсен, Окафор.

Запас: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пентковски, Адаму, Бернед, Кьергор, Юнузович, Сучич, Шимич, Гиндо, Тиджани.

Главный тренер: Маттиас Яйссле.

Бавария: Ульрайх, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Сане, Коман, Эрнандес, Толиссо, Мюллер.

Запас: Фрюхтль, Упамекано, Ричардс, Шупо-Мотинг, Ваннер, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Куасси, Видович, Тилльман, Станишич.

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.

Источник — Sport.ua

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