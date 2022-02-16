16 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Интер» и «Ливерпуль».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит аудиотрансляцию поединка
Интер – Ливерпуль. Джеко против Салаха. Стартовые составы команд
Интер: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Джеко, Мартинес, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Шкриньяр, Брозович, Бастони.
Запас: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Раноккия, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Сангалли, Карбони, Кайседо.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Ливерпуль: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Конате, Алькантара, Мане, Салах, Жота, Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт.
Запас: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Диас, Ориги, Матип.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Источник — Sport.ua
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