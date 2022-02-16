Без Элины, но с Даяной. Известны участницы 1/4 финала на турнире в Дубае

В среду состоялись матчи второго круга в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



Украинка Даяна Ястремская выбила вторую сеяную Барбору Крейчикову из Чехии и в 1/4 финала сразится против ее соотечественницы Маркеты Вондроушовой.



Еще одна украинка Элина Свитолина проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии.

Дубай. Второй круг

Верхняя часть сетки

Петра Квитова – Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:4

Алена Остапенко – Ига Свёнтек [6] – 4:6, 6:1, 7:6(4)

Симона Халеп – Елена Габриела Русе [Q] – 6:3, 6:2

Онс Жабер [8] – Джессика Пегула – 6:3, 6:1



Нижняя часть сетки

Жиль Тайхман [LL] – Элина Свитолина [10] – 7:6(0), 6:2

Вероника Кудерметова – Гарбинье Мугуруса [4] – 3:6, 6:4, 6:4

Маркета Вондроушова [Q] – Варвара Грачева [LL] – 6:2, 6:0

Даяна Ястремская [Q] – Барбора Крейчикова [2] – 6:3, 7:6(3)

Дубай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Петра Квитова – Алена Остапенко

Симона Халеп – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Жиль Тайхман [LL] – Вероника Кудерметова

Маркета Вондроушова [Q] – Даяна Ястремская [Q]