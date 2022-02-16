Без Элины, но с Даяной. Известны участницы 1/4 финала на турнире в Дубае

Ястремская вошла в число восьми лучших теннисисток на соревнованиях в ОАЭ

  • 16.02.2022 21:18
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  • 2 комментария
Без Элины, но с Даяной. Известны участницы 1/4 финала на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В среду состоялись матчи второго круга в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
Украинка Даяна Ястремская выбила вторую сеяную Барбору Крейчикову из Чехии и в 1/4 финала сразится против ее соотечественницы Маркеты Вондроушовой.
 
Еще одна украинка Элина Свитолина проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии.

Дубай. Второй круг

Верхняя часть сетки

 Петра Квитова –  Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:4
 Алена Остапенко –  Ига Свёнтек [6] – 4:6, 6:1, 7:6(4)

 Симона Халеп –  Елена Габриела Русе [Q] – 6:3, 6:2
 Онс Жабер [8] –  Джессика Пегула – 6:3, 6:1
 
Нижняя часть сетки

 Жиль Тайхман [LL] –  Элина Свитолина [10] – 7:6(0), 6:2
 Вероника Кудерметова –  Гарбинье Мугуруса [4] – 3:6, 6:4, 6:4

 Маркета Вондроушова [Q] –  Варвара Грачева [LL] – 6:2, 6:0
 Даяна Ястремская [Q] – Барбора Крейчикова [2] – 6:3, 7:6(3)

Дубай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Петра Квитова –  Алена Остапенко
 Симона Халеп –  Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

 Жиль Тайхман [LL] –  Вероника Кудерметова
 Маркета Вондроушова [Q] –  Даяна Ястремская [Q]

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 16.02.2022 21:25
    0
    Какая сетка у Даяны, главное неприятную Маркету обыграть и там можно и о финале подумать. И тем самым Даяна получит (SE), на Гвадалахару!
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    SebastianTrueman, 16.02.2022 21:22
    0
    Это женский теннис когда в 1/4 остаётся только одна сееная, но два квалифаера и лаки лузер
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