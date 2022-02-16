Без Элины, но с Даяной. Известны участницы 1/4 финала на турнире в Дубае

В среду состоялись матчи второго круга в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
Украинка Даяна Ястремская выбила вторую сеяную Барбору Крейчикову из Чехии и в 1/4 финала сразится против ее соотечественницы Маркеты Вондроушовой.
Еще одна украинка Элина Свитолина проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии.
Дубай. Второй круг
Верхняя часть сетки
Петра Квитова – Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:4
Алена Остапенко – Ига Свёнтек [6] – 4:6, 6:1, 7:6(4)
Симона Халеп – Елена Габриела Русе [Q] – 6:3, 6:2
Онс Жабер [8] – Джессика Пегула – 6:3, 6:1
Нижняя часть сетки
Жиль Тайхман [LL] – Элина Свитолина [10] – 7:6(0), 6:2
Вероника Кудерметова – Гарбинье Мугуруса [4] – 3:6, 6:4, 6:4
Маркета Вондроушова [Q] – Варвара Грачева [LL] – 6:2, 6:0
Даяна Ястремская [Q] – Барбора Крейчикова [2] – 6:3, 7:6(3)
Дубай. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Петра Квитова – Алена Остапенко
Симона Халеп – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Жиль Тайхман [LL] – Вероника Кудерметова
Маркета Вондроушова [Q] – Даяна Ястремская [Q]
Источник — Sport.ua
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