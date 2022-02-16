Свитолина завершила борьбу в Дубае, впервые в карьере проиграв лаки-лузеру

Первая ракетка Украины покидает соревнования после поражения от Жиль Тайхман

  • 16.02.2022 13:51
  • 1470 просмотров
  • 7 комментариев
Свитолина завершила борьбу в Дубае, впервые в карьере проиграв лаки-лузеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) завершила выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
Во втором круге украинка проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).
 
Дубай. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:7(0), 2:6 

Старт нынешнего сезона дал понять, что ожидать от Элины хороших результатов, как минимум в ближайшей перспективе, не стоит. Нужно запастись терпением и верить, что все наладится.
 
Поэтому в матче с Тайхман Свитолина точно не была фавориткой, но перед началом встречи некоторые шансы на ее победу просматривались. На деле оказалось, что украинка пока не готова играть против неудобных для нее теннисисток хорошего уровня. У Элины вообще не очень хорошо складываются матчи с левшами, тем более с теми, которые играют технически грамотно. Против таких соперниц грозным оружием является бэкхенд по линии, который появляется у украинки только тогда, когда она находится в идеальной форме. Сейчас от этого очень далеко, противопоставить швейцарке можно было бы уверенную и стабильную игру на подаче, но и там преимущества сейчас не наблюдается. 
 
В итоге Тайхман уверенно играла на своих геймах, постоянно осуществляла давление на приеме, хотя брейкпоинов почти и не было. В первом сете украинке удавалось забирать очки, но на тай-брейке случился провал. Впервые в карьере Элина не выиграла ни одного розыгрыша в 13-м гейме.


 
Перед второй партией, в принципе, все было понятно. Свитолина все же пыталась сопротивляться, но матч шел к победе швейцарки. Жиль отыграла ранний брейкпоинт украинки, после чего отдала всего один гейм.
 
Еще одним антирекордом стало первое поражение от лаки-лузера. Элина раньше проигрывала соперникам, которые побеждали в квалификации, а вот конкретно лаки-лузерам – никогда.
 
Это была третья встреча теннисисток, швейцарка выиграла два последних матча.
 
В следующем раунде Тайхман сразится против Вероники Кудерметовой (№31 WTA) или Гарбинье Мугурусы (№7 WTA).

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 16.02.2022 13:55 (изменен)
    +6
    Спасибо Эля за карьеру! Пора иди рожать детей и получать удовольствие от жизни, а то в теннисе будешь мучить себя и фанатов. Ждём перемены в рейтинге, я даже не знаю кто будет первой ракеткой Украины? Марта или Геля? Или Даяна будет всех разрывать???
    Ссылка
    online
    dudigo78, 16.02.2022 13:59
    +2
    Spectra, 16.02.2022 13:55
    Спасибо Эля за карьеру! Пора иди рожать детей и получать удовольствие от жизни, а то в теннисе будешь мучить себя и фанатов. Ждём перемены в рейтинге, я даже не знаю кто будет первой ракеткой Украины? Марта или Геля? Или Даяна будет всех разрывать???
    Цілком згідний. Очевидно, що далі буде тільки гірше. І якщо цей сезон завдяки високому рейтингу вдасться завершити з плюсовим фінансовим балансом, то далі лише суцільні мінуси. Тому логічно було б після завершення цього сезону закінчувати з тенісом
    Ссылка
    Владимир Пидвирный, 16.02.2022 13:54
    +2
    І так далеко зайшла.
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    Stanislav Matusevych, 16.02.2022 13:57
    +1
    Падіння Еліни продожується. Ще якісь перемоги над ноунеймами поки вдається здобувати за рахунок посіву та прихильності жеребу, але то скінчиться швидко. Повної сконцентрованості на тенісі давно немає, а без цього вигравати Еліні особливо нічим. І великі сумніви, що цей нюанс вдасться повернути. Занадто багато принад виявилося у житті поза кортом.
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    online
    Александр Науменко, 16.02.2022 14:11
    0
    Прогнозовано і закономірно. Чекаємо кращіх часів.
    Ссылка
    Stelios Komnin, 16.02.2022 14:09
    0
    Spectra, 16.02.2022 13:55
    Спасибо Эля за карьеру! Пора иди рожать детей и получать удовольствие от жизни, а то в теннисе будешь мучить себя и фанатов. Ждём перемены в рейтинге, я даже не знаю кто будет первой ракеткой Украины? Марта или Геля? Или Даяна будет всех разрывать???
    Ястремская. У нее единственной атакующий теннис. А там как повезет.
    Ссылка
    online
    vital, 16.02.2022 14:07
    0
    До Еліни як би питань багато бути не може. Вона довгий час була ТОП-тенісисткою, славою українського тенісу. Подарувала нам багато емоцій, чимало з них були позитивними.
    Ну але мріяла Еля про особисте життя і сімейне щастя. Вона ж не робот. Зараз у неї вже немає того настрою, 100% зосередженості на тенісі. Але маємо те що маємо. Що таке відсутність мотивації ми можемо бачити на прикладі Осаки, яка зараз плететься десь у кінці першої сотні рейтингу. Тому ніж ганьбити Елю, краще по класиці "понять и простить".
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