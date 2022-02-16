Свитолина завершила борьбу в Дубае, впервые в карьере проиграв лаки-лузеру

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) завершила выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.



Во втором круге украинка проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).



Дубай. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:7(0), 2:6

Старт нынешнего сезона дал понять, что ожидать от Элины хороших результатов, как минимум в ближайшей перспективе, не стоит. Нужно запастись терпением и верить, что все наладится.



Поэтому в матче с Тайхман Свитолина точно не была фавориткой, но перед началом встречи некоторые шансы на ее победу просматривались. На деле оказалось, что украинка пока не готова играть против неудобных для нее теннисисток хорошего уровня. У Элины вообще не очень хорошо складываются матчи с левшами, тем более с теми, которые играют технически грамотно. Против таких соперниц грозным оружием является бэкхенд по линии, который появляется у украинки только тогда, когда она находится в идеальной форме. Сейчас от этого очень далеко, противопоставить швейцарке можно было бы уверенную и стабильную игру на подаче, но и там преимущества сейчас не наблюдается.



В итоге Тайхман уверенно играла на своих геймах, постоянно осуществляла давление на приеме, хотя брейкпоинов почти и не было. В первом сете украинке удавалось забирать очки, но на тай-брейке случился провал. Впервые в карьере Элина не выиграла ни одного розыгрыша в 13-м гейме.





Перед второй партией, в принципе, все было понятно. Свитолина все же пыталась сопротивляться, но матч шел к победе швейцарки. Жиль отыграла ранний брейкпоинт украинки, после чего отдала всего один гейм.



Еще одним антирекордом стало первое поражение от лаки-лузера. Элина раньше проигрывала соперникам, которые побеждали в квалификации, а вот конкретно лаки-лузерам – никогда.



Это была третья встреча теннисисток, швейцарка выиграла два последних матча.



В следующем раунде Тайхман сразится против Вероники Кудерметовой (№31 WTA) или Гарбинье Мугурусы (№7 WTA).