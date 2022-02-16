Громкая сенсация! Ястремская обыграла в Дубае третью ракетку мира

Танцуйте, Даяна возвращается

  • 16.02.2022 16:24
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  • 35 комментариев
Громкая сенсация! Ястремская обыграла в Дубае третью ракетку мира
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) одержала еще одну победу в основе турнира WTA 500 в Дубае.
 
Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, разобралась со второй сеяной Барборой Крейчиковой из Чехии (№3 WTA).
 
Дубай. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 7:6(3)

Даяна и до этого матча на кортах Дубая убедила украинских болельщиков в том, что она на правильном пути. Игра Ястремской еще далека от идеала, но то, что она внезапно начала показывать на этом турнире, – не может не нравится.
 
После пропуска половины прошлого сезона Даяне никак не удавалось вернуть уверенность в своих силах. Без этого теннисистке, которая строит свою игру на ультраатакующих действиях и доминировании за счет преимущества в силе удара, – попросту невозможно. В Австралии мучения конца прошлого сезона продолжались и особых надежд на быстрый прогресс не было. В Дубае все сложилось: пошла подача, появилась концентрация и стабильность в действиях, результат не заставил себя долго ждать.
 
Перед матчем с Крейчикова было выиграно уже четыре встречи, соперницы были достойные. И все же в победу над чешкой не очень верилось, слишком разный уровень на данный момент у этих теннисисток. Тем не менее, Даяна уверенно начала встречу, легко защищала свои подачи, а в середине первого сета оформила брейк. Его хватило для того, чтобы записать партию на свой счет. 
 
Во второй партии ситуация развивалась по схожему сценарию, в седьмом гейме Ястремская оформила брейк, но в следующем гейме начались первые серьезные испытания. Украинка быстро сделала 40:0, но заволновалась. Чешка зацепилась, имела четыре возможности восстановить статус-кво, но счет стал 5:3 в пользу украинки. Видимо, Даяна потратила все силы на этот гейм, после чего чешка первой заработала шестое очко, а партия затянулась на 13-й гейм. 
 
На тай-брейке Даяна первой сделала мини-брейк, а потом еще один, дойдя до матчболов. Завершить удалось со второго, победа более чем заслуженная. Сетка у Ястремской хорошая, если не случится головокружения от успеха, на этом турнире она еще может преподнести не одну сенсацию. Но самое главное, что появилась надежда на будущее, против этого выступления на конкретно взятом турнире – ничто.
 
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Даяна одержала третью в карьере победу над соперницами из топ-5. Ранее она обыграла Каролину Плишкову, которая на тот момент была второй в мире, и американку Софию Кенин, которая занимала пятую строчку мировой классификации.
 
В следующем раунде Ястремская сразится против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Варвары Грачевой (№80 WTA). 

Ранее борьбу на турнире завершила Элина Свитолина.

Источник — Sport.ua

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sirjoga, 16.02.2022 16:28 (изменен)
    +20
    Не знаю, що робили з Даяною в тій сауні, яка була в стрічці новин, але туди терміново треба Світоліну
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    online
    Vlad Ltava, 16.02.2022 16:31
    +13
    Выиграла заслужено , на высоком классе , с холодной головой и видно , что с запасом . С возвращением и побольше побед !
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    Misha-101, 16.02.2022 16:29
    +13
    Классный теннис от Даяны, просто умничка. Сегодня она делала всё то, что Элина не делала вообще. Агрессивно и мощно, по углам и линиям, молодчинка. С победой!
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    romeoboss, 16.02.2022 16:29
    +12
    Даянушка повертаеться!!!
    Хто наступний.
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    online
    olya403, 16.02.2022 16:29 (изменен)
    +11
    але ж і молодчинка! Браво, знімаю капелюха! Чесно скажу, я була з тих, невіруючих в неї)
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    online
    sv_2000, 16.02.2022 16:29
    +10
    Молодчина. очень дисциплинированно играла
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    online
    dudigo78, 16.02.2022 16:42
    +9
    Я взагалі шокований. Сьогодні грала Даяна зразка 2019-2020 років. Я вже не вірив, що вона зможе такий теніс продемонструвати. Молодчинка!
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    online
    Senior, 16.02.2022 16:35
    +9
    Сьогодні мабуть такий день.. Вилетіли Швьонтек, Світоліна, Мугуруса, Крейчикова.. А ще навіть не вечір )
    Даяну - з перемогою.
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    online
    Андрей Калиниченко, 16.02.2022 16:35
    +8
    Розумничка!
    Таку сильну суперницю здолала!
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    online
    Arctic, 16.02.2022 16:31
    +8
    Ну й що тут такого, подумаєш обіграла 3 ракетку світу, ...
    та ладно справді здивувала
    Розумно грала, красуня!
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    Sashamar, 16.02.2022 16:27
    +8
    ... попри всі негаразди... 
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    серж жорж, 16.02.2022 16:47
    +7
    Браво продолжай в том же духе . Респект и тренеру месяц прошёл не зря . Респект и Уважение.
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    adidas777, 16.02.2022 16:34
    +7
    Как уже говорил, наших хвалить, это медвежья услуга им самим...
    Но сегодня Даяна очень приятно удивила!
    Если дай бог (говорю с большой опаской) Даяна действительно взялась за голову и будет двигаться в правильном направлении.
    Может вполне перезапустить свою карьеру.
    Всё в её руках, даже скорее в её голове!
    Но до каких либо выводов и хвалебных од, ещё очень далеко!
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    online
    vital, 16.02.2022 16:30
    +7
    Каюсь, не вірив особливо в перемогу Даяни над Крейчиковою. Думав добре що здобуде досвід, який стане нагоді в майбутньому. А тут таке - 2 в одному. Даяна молодець. Дуже жаль що на роботі і матч не бачив, лише поточний рахунок.
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    Mark2119, 16.02.2022 16:29
    +7
    Даяна ТОП. жду её в топ 20
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    online
    axylinam, 16.02.2022 16:29
    +7
    Отличная знаковая победа, которая придаст уверенности, правда второй сет превратился из нормального в валидольный
    Ссылка
    online
    romanchik.8409, 16.02.2022 16:30
    +5
    Ждём новую песню!
    Ссылка
    Умник, 16.02.2022 16:28
    +5
    То она из того ше губы сделала .
    Матч смотрел. Вкатала в корт.
    Люблю силовой теннис
    Ссылка
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 16.02.2022 16:49
    +4
    captain2009, 16.02.2022 16:45
    Хочу Вас особисто привітати з перемогою Вашої улюблениці! Хочеться, щоб це реально був не разовий спалах.
    Дякую! Тьху -тьху-тьху. Як я багато писав,на 90 відсотків справа в її психологічному стані. Зможе знайти спокій, будуть перемоги.
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    PETP0, 16.02.2022 16:48
    +3
    Молодец, Даяна! Конечно это была бы не Даяна, если бы сама себе жизнь не усложнила в концовке, но все равно умница! Так держать! Главное, чтоб клипы снимать опять не начала 
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