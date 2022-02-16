Громкая сенсация! Ястремская обыграла в Дубае третью ракетку мира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) одержала еще одну победу в основе турнира WTA 500 в Дубае.



Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, разобралась со второй сеяной Барборой Крейчиковой из Чехии (№3 WTA).



Дубай. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 7:6(3)

Даяна и до этого матча на кортах Дубая убедила украинских болельщиков в том, что она на правильном пути. Игра Ястремской еще далека от идеала, но то, что она внезапно начала показывать на этом турнире, – не может не нравится.



После пропуска половины прошлого сезона Даяне никак не удавалось вернуть уверенность в своих силах. Без этого теннисистке, которая строит свою игру на ультраатакующих действиях и доминировании за счет преимущества в силе удара, – попросту невозможно. В Австралии мучения конца прошлого сезона продолжались и особых надежд на быстрый прогресс не было. В Дубае все сложилось: пошла подача, появилась концентрация и стабильность в действиях, результат не заставил себя долго ждать.



Перед матчем с Крейчикова было выиграно уже четыре встречи, соперницы были достойные. И все же в победу над чешкой не очень верилось, слишком разный уровень на данный момент у этих теннисисток. Тем не менее, Даяна уверенно начала встречу, легко защищала свои подачи, а в середине первого сета оформила брейк. Его хватило для того, чтобы записать партию на свой счет.



Во второй партии ситуация развивалась по схожему сценарию, в седьмом гейме Ястремская оформила брейк, но в следующем гейме начались первые серьезные испытания. Украинка быстро сделала 40:0, но заволновалась. Чешка зацепилась, имела четыре возможности восстановить статус-кво, но счет стал 5:3 в пользу украинки. Видимо, Даяна потратила все силы на этот гейм, после чего чешка первой заработала шестое очко, а партия затянулась на 13-й гейм.



На тай-брейке Даяна первой сделала мини-брейк, а потом еще один, дойдя до матчболов. Завершить удалось со второго, победа более чем заслуженная. Сетка у Ястремской хорошая, если не случится головокружения от успеха, на этом турнире она еще может преподнести не одну сенсацию. Но самое главное, что появилась надежда на будущее, против этого выступления на конкретно взятом турнире – ничто.



Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Даяна одержала третью в карьере победу над соперницами из топ-5. Ранее она обыграла Каролину Плишкову, которая на тот момент была второй в мире, и американку Софию Кенин, которая занимала пятую строчку мировой классификации.



В следующем раунде Ястремская сразится против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Варвары Грачевой (№80 WTA).

Ранее борьбу на турнире завершила Элина Свитолина.