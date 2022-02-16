Металлист подписал бывшего футболиста сборной Парагвая

Хорхе Рохас продолжит карьеру в украинском клубе

  • 16.02.2022 12:24
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  • 1 комментарий
Металлист подписал бывшего футболиста сборной Парагвая
© ФК Металлист. Хорхе Луис Рохас Меса

По итогам краткосрочного просмотра контракт с «Металлистом» подписал 29-летний парагвайский фланговый полузащитник Хорхе Луис Рохас Меса (Хорхе Рохас). Предыдущим клубом экс-игрока сборной Парагвая был «Соль де Америка».

Ранее вице-президент «Металлиста» Евгений Красников сообщил, что президент «желто-синих» Александр Ярославский настаивает на продолжении активной трансферной кампании.

Ранее Рохас играл за команды Парагвая и Мексики, а также португальские «Белененсеш» и «Бенфику». На счету футболиста 16 матчей и 1 гол за сборную Парагвая.

Хорхе Рохас стал 11-м легионером в составе «Металлиста» и третьим парагвайцем в украинских клубах после Альдо Адорно («Металлург» Донецк) и Дерлиса Гонсалеса («Динамо»).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Lulinnha, 16.02.2022 12:58
    +1
    На один год поможет. По бюджету на 5-7,000 в месяц. Дальше нужен игрок сильнее.
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