ФОТО. Металлист просматривает экс-игрока сборной Парагвая

15 февраля первую тренировку с «Металлистом» на сборе в Белеке провел парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас Меса. Пока он находится в «Металлисте» на просмотре.

29-летний футболист, в свое время поигравший за молодежную и первую сборные Парагвая, в прошлом году выступал на родине за команду «Соль де Америка».

Ранее Хорхе Рохас играл за парагвайские «Серро Портеньо» и «Олимпию», португальские «Белененсеш» и «Бенфику», аргентинскую «Химнасию» (Ла-Плата), а также мексиканские «Керетаро» и «Тихуану».

В возрасте 19 лет полузащитник дебютировал в составе сборной Парагвая. Всего за главную команду своей страны Рохас провел 16 матчей и забил 1 мяч (в отборочном поединке чемпионата мира в ворота сборной Колумбии).