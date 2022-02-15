ФОТО. Металлист просматривает экс-игрока сборной Парагвая

Хорхе Луис Рохас Меса может продолжить карьеру в харьковском клубе

  • 15.02.2022 17:32
  • 1174 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Металлист просматривает экс-игрока сборной Парагвая
© ФК Металлист. Хорхе Луис Рохас Меса

15 февраля первую тренировку с «Металлистом» на сборе в Белеке провел парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас Меса. Пока он находится в «Металлисте» на просмотре.

29-летний футболист, в свое время поигравший за молодежную и первую сборные Парагвая, в прошлом году выступал на родине за команду «Соль де Америка».

Ранее Хорхе Рохас играл за парагвайские «Серро Портеньо» и «Олимпию», португальские «Белененсеш» и «Бенфику», аргентинскую «Химнасию» (Ла-Плата), а также мексиканские «Керетаро» и «Тихуану».

В возрасте 19 лет полузащитник дебютировал в составе сборной Парагвая. Всего за главную команду своей страны Рохас провел 16 матчей и забил 1 мяч (в отборочном поединке чемпионата мира в ворота сборной Колумбии).

ФОТО. Металлист отправился в Турцию
Читайте также
ФОТО. Металлист отправился в Турцию

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro, 15.02.2022 17:47
    +2
    Та всьо! Закривайте цей недопроект. Скоро будуть суди,що зарплату не платять)
    Ссылка
    No name, 15.02.2022 18:37
    +1
    А мы все с интересрм наблюдаем на цирк вокруг дела Ярославского, вон уже улики начаои пропадать...
    Ссылка
    sundyk, 15.02.2022 17:54
    -4
    Dmytro Dmytro, 15.02.2022 17:47
    Та всьо! Закривайте цей недопроект. Скоро будуть суди,що зарплату не платять)
    пригорело
    Загляните в рейтинг стран УЕФА,вам наверное кажется,что Украинский футбол на подъёме?ну ну ))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности